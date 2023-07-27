Kunci Comeback Ciamik Fajar Alfian/Rian Ardianto atas Wakil China di 32 Besar Japan Open 2023

TOKYO – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, melakukan comeback ciamik kala melawan wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong, di babak 32 besar Japan Open 2023. Mereka pun membeberkan kunci kesuksesannya.

Fajar/Rian mengakui bahwa mereka belum menampilkan performa terbaik mereka di gim pertama sehingga sangat kerepotan menghadapi serangan-serangan lawan. Fajar pun bertekad agar kesalahan yang dibuatnya di poin-poin kritis tersebut tak boleh terulang lagi.

Pada gim kedua, Fajar/Rian sempat tertinggal lagi di angka 8-11 saat interval. Namun, kali ini mereka berhasil bangkit untuk berbalik unggul 14-11 dan kemudian 18-15 hingga akhirnya sukses merebut kemenangan dengan skor 21-17.

Kemenangan di gim kedua pun menjadi titik balik dari kebangkitan juara All England 2023 itu. Mereka bermain sangat percaya diri di gim ketiga dan selalu memimpin di angka 7-4, 12-8 dan 16-10 sampai akhirnya berhasil menutup laga dengan skor telak 21-10.

“Lawan bermain baik terutama di gim pertama. Mereka tidak mudah dimatikan dan saya banyak melakukan kesalahan sendiri,” ujar Fajar, dikutip dari rilis PBSI, Kamis (26/7/2023).

“Dari segi kecepatan, kami juga masih lambat. Servis saya nyangkut di poin 20-19 gim pertama, itu kecolongan, dalam arti tidak boleh lagi seperti itu di poin kritis,” lanjutnya.

“Di gim kedua, beruntung kami bisa membalikkan keadaan saat posisi sudah tertinggal. Di gim ketiga kami lebih percaya diri saja,” jelas Fajar.

“Saat tertinggal di gim kedua itu, kami mencoba mengubah dari strategi servisnya dan lumayan berhasil mendapat banyak poin. Dari sana titik balik pertandingan hari ini buat kami,” sambung Rian.