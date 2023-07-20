Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos ke 16 Besar Korea Open 2023, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Doakan Yang Po-Hsuan yang Cedera

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |01:02 WIB
Lolos ke 16 Besar Korea Open 2023, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Doakan Yang Po-Hsuan yang Cedera
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle tembus babak 16 besar Korea Open 2023 (Foto: PBSI)




LOLOS ke 16 besar Korea Open 2023, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle doakan Yang Po-Hsuan yang cedera. Ganda campuran Indonesia itu mensyukuri keberhasilan mereka namun tetap bersimpati kepada sang lawan Yang Po-Hsuan yang mengalami cedera.

Dejan/Gloria memenangkan pertandingan di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu (19/7/2023) pagi WIB. Mereka memastikan tiket ke 16 besar Korea Open 2023 setelah wakil Taiwan, Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang mengundurkan diri.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Diketahui, Po-Hsuan mengalami cedera pada poin-poin kritis pertandingan di gim kedua. Dia tidak bisa melanjutkan pertandingan karena pergelangan kakinya bermasalah. Laga pun selesai untuk keunggulan Dejan/Gloria dengan skor 21-10 dan 20-17.

Gloria mensyukuri keberhasilannya bersama Dejan lolos ke 16 besar Korea Open 2023. Pebulu tangkis kelahiran Bekasi, Jawa Barat, tersebut juga mendoakan agar cedera Yang Po-Hsuan tidak parah.

"Kami bersyukur, Puji Tuhan diberikan kelancaran bisa ke babak 16 besar hari ini walau tadi ada kejadian yang tidak diharapkan ya. Di poin akhir lawan kami mundur karena ada cedera. Kami berharap cedera Yang (Po-Hsuan) tidak terlalu serius," kata Gloria dikutip dari rilis resmi PBSI, Rabu (19/7/2023).

