Daniel Ricciardo Mengaku Tidak Berpikir Dua Kali untuk Terima Pinangan AlphaTauri

DANIEL Ricciardo mengaku tidak berpikir dua kali untuk terima pinangan AlphaTauri. Pembalap asal Australia itu mengaku selalu siap untuk kembali ke ajang adu balap mobil bergengsi tersebut.

Ricciardo dikonfirmasi sebagai pembalap baru AlphaTauri, menggantikan Nyck de Vries. Dia akan tampil hingga akhir musim ini di tim satelit Red Bull tersebut.

Ricciardo mengatakan bahwa dirinya menerima tawaran tersebut dari konsultan Red Bull Motorsport, Helmut Marko. Dia ditelepon secara langsung oleh Helmut, dan mengakut idak ada keraguan untuk menjawab tawaran tersebut.

"Saya berpikir dalam diri sendiri 'Ok! saya akan mendengarkan apa yang dia akan katakan.' Itu adalah reaksi terbaik yang bisa saya lakukan, kita bisa menyiapkan diri, tetapi pada akhirnya ialah bagaimana mencari tahu apa yang akan terjadi," ungkap Ricciardo dilansir dari Speedweek, Minggu (16/7/2023).

"Sudah jelas saya akan menjawab 'iya' atas tawaran itu. Saya tidak perlu berpikir dua kali," lanjutnya.