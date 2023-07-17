Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Daniel Ricciardo Mengaku Tidak Berpikir Dua Kali untuk Terima Pinangan AlphaTauri

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |03:01 WIB
Daniel Ricciardo Mengaku Tidak Berpikir Dua Kali untuk Terima Pinangan AlphaTauri
Daniel Ricciardo mengaku tak berpikir dua kali untuk terima pinangan Scuderia AlphaTauri (Foto: Twitter/redbullracing)
A
A
A

DANIEL Ricciardo mengaku tidak berpikir dua kali untuk terima pinangan AlphaTauri. Pembalap asal Australia itu mengaku selalu siap untuk kembali ke ajang adu balap mobil bergengsi tersebut.

Ricciardo dikonfirmasi sebagai pembalap baru AlphaTauri, menggantikan Nyck de Vries. Dia akan tampil hingga akhir musim ini di tim satelit Red Bull tersebut.

Nyck de Vries

Ricciardo mengatakan bahwa dirinya menerima tawaran tersebut dari konsultan Red Bull Motorsport, Helmut Marko. Dia ditelepon secara langsung oleh Helmut, dan mengakut idak ada keraguan untuk menjawab tawaran tersebut.

"Saya berpikir dalam diri sendiri 'Ok! saya akan mendengarkan apa yang dia akan katakan.' Itu adalah reaksi terbaik yang bisa saya lakukan, kita bisa menyiapkan diri, tetapi pada akhirnya ialah bagaimana mencari tahu apa yang akan terjadi," ungkap Ricciardo dilansir dari Speedweek, Minggu (16/7/2023).

"Sudah jelas saya akan menjawab 'iya' atas tawaran itu. Saya tidak perlu berpikir dua kali," lanjutnya.

Halaman:
1 2
