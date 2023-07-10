Terinspirasi Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo Ingin Kembali ke Grid di F1 2024

TERINSPIRASI Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo ingin kembali ke grid di F1 2024. Pembalap asal Australia tersebut menjadi pembalap reserve Red Bull Racing pada tahun ini.

Daniel Ricciardo pernah menjadi pembalap utama Red Bull pada tahun 2014 hingga 2018. Dia masih ada di grid pada F1 2022 lalu bersama McLaren, namun terdepak di akhir musim karena kedatangan Oscar Piastri.

Sang pembalap berusia 34 tahun kini hanya menunggu kesempatan jika salah satu dari Max Verstappen atau Sergio Perez berhalangan tampil. Namun, dia mengaku berharap untuk bisa kembali ke grid pada F1 2024 mendatang.

“Saya ingin kembali ke grid tahun depan. Jika keadaan tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya dan saya menepi lagi tahun depan, itu bukan rencana utama saya, namun saya tidak akan panik,” kata Ricciardo, dikutip dari Crash.

Ricciardo mengambil contoh Hulkenberg, yang kembali menjadi pembalap utama bersama Haas. Dia kembali balapan setelah menepi selama beberapa tahun dan tampil cukup baik tahun ini.