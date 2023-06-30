Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Banyak Pasangan Top Dunia yang Ikut Canada Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tak Gentar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |01:02 WIB
Banyak Pasangan Top Dunia yang Ikut Canada Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Tak Gentar
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pasangan Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tidak gentar meski banyak ganda putra top dunia yang ternyata tetap mengikuti Canada Open 2023. Mereka tetap percaya diri bisa juara, namun Ahsan/Hendra hanya mau memikirkan laga terdekat saja tanpa memikirkan lawan mereka selanjutnya.

Untuk diketahui, Canada Open 2023 dijadwalkan berlangsung di Calgary, Canada, pada 4-9 Juli 2023 mendatang. Turnamen berlevel Super 500 ini merupakan turnamen pembuka pada kalender BWF World Tour di Juli ini.

Menariknya, Indonesia hanya mengutus satu wakil saja di ajang tersebut, yakni Ahsan/Hendra. Sementara di Canada Open 2023 sendiri memang cukup banyak pasangan top 10 yang tidak mentas. Namun, masih ada pasangan top lainnya yang akan berlaga disana

Contohnya seperti Takuro Hoki/Yugo Kobayashi asal Jepang yang berstatus unggulan pertama, lalu Kim Astrup/Anders Rasmussen asal Denmark yang berstatus unggulan ketiga, dan pasangan kuat lainnya seperti Lee Yang/Wang Chi-Lin asal Taiwan. Tentunya nama-nama ini bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan nantinya.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Menanggapi peta persaingan di nomor ganda putra, Ahsan menegaskan kalau dirinya bersama Hendra akan tampil semaksimal mungkin. Pasangan yang kini menempati posisi tujuh dunia itu ingin fokus pada laga demi laga.

“Targetnya semaksimal mungkin saja ya,” ujar Ahsan kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (30/6/2023).

Halaman:
1 2
