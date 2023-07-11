Berapa Tinggi Badan Davi Silva, Pebulu Tangkis Brasil yang Miliki Tinggi Menjulang?

BERAPA tinggi badan Davi Silva, pebulu tangkis Brasil yang miliki tinggi menjulang? Sekadar diketahui, Davi Silva merupakan pebulu tangkis sepesialis ganda campuran yang baru saja tampil di ajang Canada Open 2023.

Davi Silva dipasangkan dengan Sania Lima dalam turnamen bulu tangkis berlevel Super 500 itu. Davi Silva/Sania Lima mengawali kiprahnya dengan mulus di babak 32 besar Canada Open 2023.

Mengutip dari laman BWF, pasangan Brasil yang menduduki peringkat ke-56 ganda campuran dunia itu sukses mengalahkan wakil Israel, Misha Zilberman/Svetlana Zilberman, di babak awal Canada Open 2023. Davi Silva/Sania Lima menang dua gim langsung 21-17 dan 21-9.

Berkat kemenangan tersebut, Davi Silva/Sania Lima memastikan tiket ke babak 16 besar Canada Open 2023. Sayangnya, langkah wakil Brasil itu harus dihentikan oleh wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching.

Dalam pertandingan babak 16 besar Canada Open 2023, Davi Silva/Sania Lima dipaksa menyerah oleh Lee Jhe-Huei/Hsu Ya Ching lewat rubber game. Mereka takluk dengan skor 22-20, 16-21, dan 18-21.

Terlepas dari kekalahan tersebut, Davi Silva mendapat sorotan dari pencinta bulu tangkis Indonesia. Pasalnya, pebulu tangkis Brasil itu memiliki tinggi badan yang menjulang tinggi, jauh di atas atlet lainnya yang mentas di Canada Open 2023.

Sekarang pertanyaannya, berapakah tinggi badan Davi Silva, pebulu tangkis Brasil yang miliki tinggi menjulang itu? Mengutip dari komentar unggahan akun TikTok @badminfolksoffici, banyak netizen Tanah Air yang menebak tinggi badan Davi Silva mencapai lebih dari 2 meter.

"208 cm gak sih," tulis komentar akun @yajadah.

"215 cm mungkin," timpal akun @Rafaelo.

"205 keknya," balas akun @komporgass