HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia yang Raih Gelar Juara Tur Asia BWF 2023, Nomor 1 Anthony Ginting!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |01:00 WIB
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia yang Raih Gelar Juara Tur Asia BWF 2023, Nomor 1 Anthony Ginting!
Anthony Ginting menjadi salah satu wakil Indonesia yang meraih gelar juara dalam tur BWF di Asia pada 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

TERDAPAT 5 pebulu tangkis tunggal putra dunia yang raih gelar juara tur Asia BWF 2023. Setiap tahunnya Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) menggelar serangkaian turnamen yang diikuti oleh atlet dunia.

Salah satunya adalah tur ke Asia yang dilaksanakan selama beberapa waktu terakhir. Atlet dunia dari berbagai negara memperebutkan gelar di turnamen Asia tersebut. Ada sejumlah nama yang telah mengharumkan negaranya di tur Asia BWF 2023 beberapa waktu lalu.

Anthony Ginting

Berikut 5 pebulu tangkis tunggal putra dunia yang raih gelar juara tur BWF 2023 di Asia:

5. Viktor Axelsen

Viktor Axelsen

Tunggal putra asal Denmark Viktor Axelsen Malaysia telah dua turnamen BWF di Asia pada 2023 yaitu pada Malaysia Open Super 1000 dan Indonesia Open Super 1000.

Pada Malaysia Open Super 1000 yang berlangsung pada 10-15 Januari 2023, Axelsen berhadapan dengan Kodai Naraoka di final dengan kemenangan 21-6 dan 21-15.

Sementara di Indonesia Open Super 1000, tunggal putra Denmark itu menang 21-14, 21-13 melawan Anthony Sinisuka Ginting.

4. Kunlavut Vitidsarn

Kunlavut Vitidsarn

Berikutnya ada Kunlavut Vitidsarn, sebagai tunggal putra dunia yang raih gelar dalam tur BWF di Asia pada 2023. Pebulu tangkis Thailand itu telah memenangkan India Open Super 750, Thailand Open Super 500.

Kunlavut Vitidsarn unggul 22-20, 10-21, dan 21-12 dari Viktor Axelsen di India Open Super 750. Dia juga pulang sebagai pemenang setelah kalahkan Lee Cheuk Yiu di Thailand Open Super 500.

