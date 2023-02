BWF masih belum move on gara-gara aksi kocak Chico Aura di Istora Senayan yang bikin netizen gregetan. Aksi kocak Chico Aura Dwi Wardoyo tersebut menarik perhatian para pencinta bulutangkis.

Chico Aura Dwi Wardoyo tampil dalam final Indonesia Masters 2023 di Istora Senayan, Minggu (29/1/2023). Pada partai puncak itu, Chico Aura Dwi Wardoyo berhadapan dengan rekan senegara, Jonatan Christie.

Menariknya, final Indonesia Master 2023 menjadi All Indonesia Final pertama setelah 15 tahun. Meski menempati posisi sebagai runner up usai kalah dari Jonatan Christie, Chico Aura berhasil berhasil bikin netizen gregetan atas tingkahnya.

Chico Aura secara natural menunjukan aksi kocak selama pertandingan pertandingan Indonesia Masters 2023. Badminton World Federation (BWF) melalui Instagram resminya @ bwf.official sampai membuat video kompilasi aksi kocak Chico Aura.

Sepertinya BWF masih belum move on gara-gara aksi kocak Chico Aura di Istora Senayan yang bikin netizen gregetan. Dalam video yang diunggah pada 3 Februari 2023 memperlihatkan sisi kocak pebulutangkis berusia 24 tahun itu.

Chico Aura terlihat bermain dengan penuh aksi dramatis. Dirinya juga terlihat beberapa kali tertawa karena tidak dapat menghalau bola dari lawannya.

“@chicowardoyo enjoys playing in Istora more than anyone else,” tulis BWF pada unggahan di video tersebut.

Video unggahan BWF membuat netizen gregetan akan tingkah Chico Aura. Tidak sedikit penggemar meninggalkan komentar positif atas aksi menggemaskan Chico Aura di lapangan. Namun, ada juga yang komentar penggemar yang menganggap bahwa Chico Aura tidak menunjukan keseriusannya dalam bertanding. Terlebih lagi saat itu Chico Aura berhadapan dengan seniornya, Jonatan Christie. Meski demikian, menempati posisi sebagai runner up sudah membanggakan mengingat usia Chico Aura masih muda. Hadirnya Chico Aura Dwi Wardoyo menjadi harapan baru dalam dunia bulutangkis Indonesia selain Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie. Berkat tampil di final Indonesia Masters 2023, peringkat BWF Chico Aura meningkat dari sebelumnya yang berada di urutan ke-23. Kini Chico Aura menempati peringkat ke-15 ranking BWF tunggal putra dengan perolehan 50.898 poin. Sementara, Jonatan Christie menempati peringkat ke-2 dengan 80.612 poin. Anthony Sinisuka Ginting menyusul tepat dibelakang Jonatan Christie di posisi ke-3 dengan perolehan 77.579 poin.