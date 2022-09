UPDATE ranking BWF usai Japan Open 2022 sudah dirilis. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia pun sukses memperbaiki peringaktnya di ranking BWF. Salah satunya dialami ganda putri yang baru diduetkan tahun ini, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Ya, ajang Japan Open 2022 sudah selesai dihelat pada Minggu 4 September 2022. Pembaruan ranking pun terjadi setelah memasuki pekan kelima pencairan ranking BWF yang dimulai sejak awal Agustus 2022.

Ganda Putra

Dari daftar ranking yang dirilis BWF pada Selasa (6/9/2022), ganda putra senior Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, tergusur satu peringkat ke ranking empat dunia. Mereka mengoleksi 98.845 poin kiki.

The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- digeser oleh jagoan Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin, yang naik ke posisi ketiga. Akan tetapi, pasangan andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya, masih mempertahankan peringkat satu dunia.

Posisi Marcus/Kevin aman, meski mereka gugur di babak 16 besar turnamen super 750 itu. The Minions –julukan Marcus/Kevin- berada di atas jagoan Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, yang membuntuti di posisi kedua.

Begitu pula dengan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang belum beranjak dari peringkat enam dunia. Mereka tertinggal sekira 5.000 poin dari juara dunia 2022 asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, yang ada di tempat kelima.

Kemudian, tiga pasangan muda Tanah Air, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, juga tak mengalami perubahan ranking pekan ini. Mereka masing-masing tetap berada di posisi 14, 18, dan 20 dunia.

Tunggal Putra

Beralih ke sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, juga turun satu tempat ke posisi enam dunia. Dia mengoleksi 89.879 poin usai absen di Japan Open 2022 karena cedera.

Juara Singapore Open 2022 itu disalip oleh bintang Taiwan, Chou Tien Chen. Di Japan Open 2022, Chou diketahui sukses menjadi runner-up turnamen bulu tangkis paling elite di Negeri Sakura itu.

Lalu, Jonatan Christie yang melaju hingga babak perempatfinal Japan Open 2022 masih menetap di posisi ranking delapan dunia dengan 79.662 poin. Sementara itu, peringkat satu dunia masih dipegang oleh Viktor Axelsen (Denmark), yang absen pada turnamen tersebut karena masalah kebugaran.

Ganda Putri

Untuk sektor ganda putri, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) masih mempertahankan takhta tertinggi dengan koleksi 112.466 poin. Di belakang mereka, ada dua pasangan Korea Selatan, Lee So Hee/Shing Seung Chan dan Kim So Yeong/Kong He Yong.

Namun, dua pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil meroket di pekan kelima pencairan ranking BWF. Mereka mendapat cukup banyak poin tambahan setelah sama-sama melaju hingga perempatfinal Japan Open 2022.

Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- berhasil naik sembilan peringkat untuk mengisi ranking 31 dunia dengan torehan 45.690 poin. Sedangkan Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Amalia, mereka naik enam tempat ke urutan 36 dunia.

Tunggal Putri Sementara itu, di sektor tunggal putri, Akane Yamaguchi (Jepang), merebut posisi ranking satu dunia dari tangan Tai Tzu Ying (Taiwan). Akane kini mengoleksi 112.013 poin. Hasil tersebut tak lepas dari keberhasilan Akane menjadi juara di Japan Open 2022. Dia juga menjadi kampiun di BWF World Championship 2022 sepekan sebelumnya. Lalu, andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, masih bertahan di posisi 23 dunia. Dia mengoleksi 52.281 poin, masih berjarak sekira 26 ribu poin untuk masuk ke ranking 10 besar dunia. Ganda Campuran Sayangnya, di sektor ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari merosot dua peringkat ke ranking 18 dunia. Mereka kini mengoleksi 60.500 poin. Begitu pula dengan Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso. Mereka turun empat tempat ke ranking 31 dunia. Akan tetapi, pasangan non-pelatnas, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, masih berada di posisi ranking lima dunia. Saat ini, Praveen sendiri sedang cedera dan sudah melewatkan beberapa turnamen terakhir. Lalu, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, masih tetap duduk di urutan 38 dunia. Untuk posisi tiga teratas sektor ganda campuran, tidak ada perubahan yang terjadi. Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand), yang juara Japan Open 2022, masih menjadi pasangan nomor satu dunia. Di urutan kedua, ada Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China). Kemudian, ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, mengisi tempat ketiga.