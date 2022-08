TOKYO – Pasangan ganda putra, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, banjir sanjungan usai menjadi juara BWF World Championship 2022. Salah satunya datang dari legenda bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei.

Ya, Aaron/Soh menjadi wakil pertama Malaysia yang meraih medali emas sepanjang sejarah BWF World Championship. Catatan itu mereka dapatkan setelah tampil impresif di partai final BWF World Championship 2022.

Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Minggu (28/8/2022), Aaron/Soh mengalahkan wakil Indonesia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Laga diselesaikan dengan skor 21-19 dan 21-14.

Ya, pencapaian ini merupakan pertama bagi wakil Malaysia. Sebab, sejak keikutsertaan di ajang ini pada edisi 1977, wakil mereka paling jauh hanya mencapai partai final.

Salah satunya diraih oleh Lee Chong Wei. Pria yang berkarier profesional pada era 2010-2019 itu sudah mengikuti BWF World Championship sebanyak empat kali.

Dari total tersebut, Lee Chong Wei tiga kali dia mencapai final (2011, 2013, dan 2015). Namun dari tiga edisi tersebut, Lee gagal juara dan harus puas mendapat medali perak.

Lee pun menyampaikan kebanggaannya lewat Instagram pribadinya atas pencapaian Aaron/Soh. Menurut Lee, dengan ini, Malaysia sudah bisa menyamai prestasi 11 negara yang sudah lebih dulu juara di ajang ini.

“Sejak tahun 1977, Malaysia beberapa kali nyaris mendapat emas tetapi tidak kesampaian. Peliknya, 11 negara sudah pernah juara, tetapi bukan Malaysia. Percaya atau tidak, Swedia, USA (Amerika Serikat) dan Singapura sudah pernah juara, tapi bukan negara kita,” tulis Lee di awal.

“Tapi hari ini, sejarah telah tercipta. @aaronchiatengfong dan @sohwooiyik mempamerkan aksi yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Terima kasih!” Lanjutnya.

“Malaysia… we are the CHAMPION !” seru Lee.

Terakhir, Lee juga mengatakan pencapaian ini sangat berharga bagi rakyat Malaysia. Ini menjadi kado bagi Hari Kemerdekaan Malaysia yang jatuh pada 31 Agustus.

“Terima kasih banyak Aaron/Soh, hadiah kemerdekaan yang indah untuk Malaysia!” tutupnya.