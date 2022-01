JAKARTA - Indonesia Basketball League (IBL) 2022 resmi dibuka pada Sabtu (15/1/2022) malam WIB. Kompetisi basket tertinggi di Indonesia itu dibuka dengan meriah.

Bertempat di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pembukaan IBL 2022 dimulai dengan aksi para penari yang memukau para penonton. Mereka bergerak sesuai irama lagu sembari memperkenalkan 15 tim yang berkompetisi.

Karena masih dihelat di tengah pandemi Covid-19, acara itu pun mengapresiasi para pekerja kesehatan. Beberapa orang dengan seragam perawat pun muncul ke tengah lapangan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

Setelah itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, membuka secara resmi IBL 2022. Dia berharap kompetisi ini bisa melahirkan pemain-pemain basket terbaik Tanah Air.

BACA JUGA: Hasil IBL 2022: Dominan, West Bandits Hajar RANS PIK Basketball

"Bismillahirrohmanirrohim, dengan ini, liga bola basket IBL 2022 resmi saya buka," kata Zainudin.

Selanjutnya, acara pun dilanjutkan dengan laga akbar yang mempertemukan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan Pelita Jaya Bakrie Jakarta. Sebelumnya, tiga pertandingan sudah digelar mulai siang yang mempertemukan Prawira Bandung vs Pacific Caesar Surabaya, NSH Mountain Gold Timika vs Bumi Borneo Pontianak, dan West Bandits Solo vs RANS PIK Basketball.

Hari pembuka dari seri pertama di Jakarta disambut antusias oleh para penonton. Mereka meramaikan Hall Basket GBK dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Rencananya, seri pertama IBL 2022 akan berlangsung dari 15 hingga 22 Januari mendatang. Setelah itu, baru dilanjutkan ke seri-seri selanjutnya yang dihelat di beberapa kota, yakni Bandung, Yogjakarta, Solo, Surabaya, dan Denpasar.