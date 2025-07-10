Advertisement
HOME SPORTS

5 Keunggulan Sepatu Lari Berbahan Recycled Polyester, Ringan dan Nyaman

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |19:34 WIB
5 Keunggulan Sepatu Lari Berbahan Recycled Polyester, Ringan dan Nyaman
Lima keunggulan sepatu lari berbahan recycled polyester yang ramah lingkungan. (Foto: dok Blibli)
JAKARTA - Industri sepatu kini makin memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Tak hanya fokus pada performa dan kenyamanan, banyak merek ternama mulai menghadirkan produk ramah lingkungan, termasuk sepatu lari berbahan recycled polyester.

Bahan ini berasal dari limbah plastik yang didaur ulang, seperti botol air mineral, dan diubah menjadi serat tekstil berkualitas tinggi. Salah satu brand yang ikut serta dalam inovasi ini adalah On shoes yang dikenal dengan desain stylish, teknologi canggih, dan material ramah lingkungan.

5 Keunggulan Sepatu Lari Berbahan Recycled Polyester

Bagi Anda yang ingin bergaya sekaligus peduli terhadap planet ini, sepatu lari berbahan recycled polyester bisa jadi pilihan yang tepat. Simak lima keuntungannya berikut ini!

1. Lebih Ramah Lingkungan

Recycled polyester dibuat dari bahan daur ulang seperti botol plastik dan tekstil bekas, yang biasanya akan berakhir di tempat pembuangan sampah atau lautan. Dengan memanfaatkan bahan ini, produksi sepatu lari membantu mengurangi limbah plastik dan menekan konsumsi energi dibandingkan pembuatan polyester baru.

Berkat memilih sepatu berbahan daur ulang, Anda turut berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan. Langkah kecil ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup berkelanjutan yang tetap fungsional dan bergaya.

