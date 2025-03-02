Link Live Streaming Race MotoGP Thailand 2025 Sore Ini: Marc Marquez Siap Berjaya, Klik di Sini!

LINK live streaming race MotoGP Thailand 2025 sore ini akan diulas Okezone. Akankah Marc Marquez berjaya dengan meraih kemenagan? Aksi para pembalap MotoGP 2025 ini bisa disaksikan live streaming di RCTI+.

Gelaran MotoGP Thailand 2025 akan capai puncaknya hari ini dengan mempertandingkan Marc Marquez cs di sesi balapan utama. Balapan itu akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada Minggu (2/3/2025) pukul 15.00 WIB.

1. Marc Marquez Ogah Jemawa

Nama Marc Marquez difavoritkan menang di race MotoGP Thailand 2025. Sebab, dia tampil menggila di sesi sprint race yang berlangsung kemarin hingga keluar sebagai pemenang.

Meski berjaya di Sirkuit Buriram, Marc Marquez mengatakan tidak berlarut dengan capaian tersebut. Dia jaga fokusnya ke balapan utama agar tampil maksimal.

"Saya tidak ingin hanyut dalam kebahagiaan itu, saya ingin tetap membumi, karena kami tahu bahwa hari esok (hari ini) adalah yang terpenting. Di sanalah, kami harus mengakhiri akhir pekan ini dengan sebaik mungkin," kata Marc Marquez, dilansir dari Motosan, Minggu (2/3/2025).

"Dalam balapan, apa pun bisa terjadi. Saat ini, kepercayaan diri sedang tinggi dan kita harus tahu bagaimana mengelolanya," lanjutnya.