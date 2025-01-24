MNCTV Tayangkan 2 Wakil Indonesia di Babak Quarter Finals Daihatsu Indonesia Masters 2025

Jadwal siaran langsung Indonesia Masters 2025 di MNCTV (Foto: MNCTV)

JAKARTA - Persaingan semakin sengit di turnamen bulu tangkis bergengsi 'Daihatsu Indonesia Masters 2025', kini telah memasuki babak Quarter Finals. MNCTV menayangkan secara langsung 3 pertandingan pada Jumat, 24 Januari 2025, pukul 13.30 WIB diselenggarakan di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

Pada laga pertama, menghadirkan pertandingan ganda campuran antara Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang) melawan Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia). Dilanjutkan, pertandingan ganda putri antara wakil Indonesia,Febriana D. Kusuma/Amalia C. Pratiwi menghadapi Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan).

Kemudian, pertandingan ganda campuran antara wakil Indonesia Rinov Rivaldy/Lisa A. Kusumawati bertemu dengan Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin (Malaysia).

Saksikan dan jangan lewatkan perjuangan atlet putra putri di turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2025 pada tanggal 21 - 26 Januari 2025 hanya di MNCTV Selalu di Hati.

(Wikanto Arungbudoyo)