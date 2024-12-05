Momen Kocak Marcus Gideon Disuruh Comeback Main Bulu Tangkis oleh Sopir Taksi Online

Marcus Fernaldi Gideon kala masih aktif menjadi pebulu tangkis profesional. (Foto: PBSI)

MOMEN kocak dialami Marcus Fernaldi Gideon. Eks bintang bulutangkis Indonesia itu disuruh comeback main bulu tangkis oleh sopir taksi online.

Hal ini diketahui dalam unggahan Marcus Gideon di akun Instagram pribadinya. Lewat fitur insta story, Marcus tampak memesan layanan taksi online untuk bepergian.

Setibanya di tujuan, Marcus mendapat pesan yang menggelitik dari sang sopir taksi online. Sang sopir merupakan fans dari The Minions -julukan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Dia pun berdoa agar eks ganda putra nomor satu dunia itu bisa kembali bermain.

“Sudah sampai ya pak. Doa aku semoga pak Marcus bisa comeback. Aku termasuk penggemar The Minions pak. God Bless,” tulis pesan sopir taksi online kepada Marcus, dikutip Kamis (5/12/2024).

Marcus sangat terhibur setelah membaca pesan sang sopir. Dia seakan tak menyangka sampai disuruh kembali angkat raket usai memesan taksi online.

“Pesen Grab malah disuruh comeback,” tulis Marcus di insta story-nya.