HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Tembus Perampatfinal Arctic Open 2024, Kepercayaan Diri Tinggi Jadi Kunci Kemenangan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |02:46 WIB
Gregoria Mariska Tembus Perampatfinal Arctic Open 2024, Kepercayaan Diri Tinggi Jadi Kunci Kemenangan
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

VANTAA – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil menembus babak perempatfinal Arctic Open 2024. Dia pun membeberkan kunci suksesnya.

Gregoria menyebut kepercayaan diri jadi kunci suksesnya mengalahkan wakil China, Zhang Yi Man. Alhasil, dia pun bisa menampilkan permainan gemilang sepanjang pertandingan hingga menang dengan skor 21-14 dan 21-12.

Gregoria Mariska Tunjung

Dalam laga yang digelar di Vantaan Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Kamis 10 Oktober 2024 sore WIB itu, Gregoria langsung tancap gas menyerang dan memimpin 8-1 di awal pertandingan. Dia pun dengan mudah menjauh dengan keunggulan 14-5 sampai akhirnya menang dengan skor 21-14.

Pada gim kedua, Jorji -sapaan Gregoria- sempat mendapatkan perlawanan ketat dari Zhang hingga skor 6-6. Namun, setelah itu dia bisa mendominasi lagi dengan permainan gemilangnya dan memimpin di angka 10-6.

Poin demi poin didapatkan pemain ranking delapan dunia itu dengan mudah hingga mencapai skor 17-10. Pada akhirnya, dia mengunci kemenangan dengan skor 21-12 di gim kedua.

Gregoria pun merasa sangat puas dengan performanya hari ini. Dia menilai kepercayaan diri yang tinggi sejak awal membuat penampilannya sangat gemilang sepanjang laga.

“Puji Tuhan hari ini saya bisa kembali menang. Saya merasa cukup percaya diri hari ini dengan penampilan saya tadi di lapangan. Bahkan dari awal gim pertama, saya merasa langsung percaya diri dengan permainan saya,” kata Gregoria dikutip dari rilis PBSI, Jumat (11/10/2024).

