Surabaya Color Run Festival 2024, Tebarkan Keceriaan dan Semangat Olahraga

Jakarta-Warna-warni mewarnai Plaza Surabaya pada Minggu, (06/10/2024). Ribuan peserta berlari bersama dalam Surabaya Color Run Festival 2024, menyebarkan keceriaan dan semangat berolahraga di bawah tema "Let's Fun & Run".

Lebih dari sekadar lari 5K, acara ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Di setiap kilometernya, para peserta diselimuti bubuk warna-warni, menciptakan suasana yang penuh keceriaan dan keakraban.

Bukan hanya itu, peserta juga mendapatkan racepack yang berisi jersey keren, nomor peserta, kacamata , bubuk warna, minuman, dan medali finisher yang keren. Lebih istimewa lagi, setiap pembelian tiket Surabaya Color Run 2024 sudah termasuk tiket masuk Plaza Surabaya. Surabaya Color Run Festival 2024 juga membuktikan bahwa kegiatan olahraga terutama lari juga bisa dilakukan dengan fun dan penuh keseruan.

Selain konsep acara penuh dengan positive vibe yang menular ke semua peserta, acara ini juga membantu menghapus anggapan bahwa olahraga sebatas bikin capek. Dibumbui dengan penampilan sederet performer yang unik dan seru, gelaran acara fun run ini menjamin keseruan dari awal sampai akhir. Aksi para performer yang hadir jelas menambah keseruan acara, seperti Zumba Party dan juga penampilan menarik dari Party Funky.

Selain acara lari dan juga musik , event Surabaya Color Run Festival 2024 juga di ramaikan oleh booth UMKM yang sangat di minati oleh peserta di acara tersebut.