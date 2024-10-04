Hasil Kovo Cup 2024: Megawati Hangestri Jadi Cadangan, Red Sparks Tumbang dari Aranmare

Daejeon JungKwanJang Red Sparks takluk di laga terakhir fase grup Kovo Cup 2024 dengan skor 1-3 dari Aranmare Yamagata (Foto: Instagram/@red__sparks)

TONGYEONG - Daejeon JungKwanJang Red Sparks tumbang dari Aranmare Yamagata dalam lanjutan Grup B Kovo Cup 2024. Tanpa Megawati Hangestri yang bermain sebagai cadangan, mereka takluk 1-3 (18-25, 25-23, 21-25, dan 22-25).

Kendati kalah, Red Sparks tetap berhasil melaju ke babak semifinal Kovo Cup 2024. Mereka meraup dua kemenangan atas IBK Altos dan Pink Spiders, lalu satu kekalahan dari Aranmare.

Jalannya Pertandingan

Pelatih Koo Hee-jin terlihat melakukan rotasi pada laga melawan Aranmare. Megawati dan Vanja Bukilic bahkan ditepikan. Red Sparks pun cukup tertekan dalam meredam serangan-serangan yang dilancarkan tim asal Jepang tersebut.

Kendati kerap memberikan perlawanan yang berarti, namun upaya para pemain Red Sparks untuk merebut kemenangan di set pertama belum berbuah manis. Mereka harus takluk 18-25 yang sekaligus tertinggal 0-1 dari Aranmare.

Di set kedua, Red Sparks kembali mendapatkan perlawanan yang berarti dari Aranmere. Kedua tim bahkan sempat bermain imbang sampai skor 14-14.

Setelah itu, Red Sparks perlahan mulai memperlebar keunggulannya menjadi 20-17. Megawati yang kembali bermain perlahan mampu membawa timnya keluar dari tekanan. Hasilnya, Red Sparks mengunci kemenangan 25-23 di set kedua yang sekaligus mengubah skor menjadi imbang 1-1.