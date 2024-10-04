Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Top Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Sering Dapat DM dari Fans Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:54 WIB
5 Pebulutangkis Top Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Sering Dapat DM dari Fans Indonesia
Tunggal putri asal Myanmar, Thet Htar Thuzar. (Foto: Instagram/_thethtarthuzar_)
ADA 5 pebulutangkis top dunia yang cantiknya kebangetan menarik untuk dibahas. Sebab kecantikan mereka mampu membuat dunia seakan tertuju kepada mereka setiap kali bermain.

Tentu selain cantik, para atlet tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa hingga mampu menarik perhatian. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulutangkis Top Dunia yang Cantiknya Kebangetan:

5. Alexandra Boje

Alexandra Boje

Alexandra Boje merupakan pebulu tangkis ganda campuran andalan Denmark. Saat ini, ia menduduki peringkat 13 dunia bersama Mathias Christiansen.

Sayangnya untuk yang mengidolakan Boje harus siap-siap sakit hati. Sebab partner lapangannya, yakni Christiansen juga merupakan pasangan hidupnya di dunia nyata. Ya, Christiansen adalah kekasih dari Boje.

4. Aya Ohori

Aya Ohori

Aya Ohori merupakan salah satu andalan tunggal putri Jepang. Menariknya, Ohori dikenal sebagai fans Taufik Hidayat.

Disebutkan Aya Ohori selalu menyaksikan Taufik Hidayat ketika masih aktif bermain. Momen itu tentu terjadi ketika setiap kali Taufik bermain di Jepang.

Halaman:
1 2 3
