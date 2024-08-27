Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Indonesia yang Menggila saat Main Rangkap, Nomor 1 Kawinkan Gelar Juara Asia dan Dunia Junior!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |13:37 WIB
3 Pebulutangkis Indonesia yang Menggila saat Main Rangkap, Nomor 1 Kawinkan Gelar Juara Asia dan Dunia Junior!
Leo Rolly Carnando kala masih berduet dengan Daniel Marthin (Foto: Instagram/@herry_ip)
A
A
A

3 pebulutangkis Indonesia yang menggila saat main rangkap menarik diulas. Sebab, pemandangan ini jarang terlihat terjadi di bulutangkis kini.

Indonesia diketahui punya segudang talenta berbakat di dunia bulu tangkis. Berkat kualitas permainan mereka, perstasi manis berhasil diukir.

Bahkan, beberapa pebulutangkis Indonesia diketahui bisa tampil gacor kala bermain tak hanya di satu nomor, tetapi rangkap. Siapa saja mereka? Berikut 3 pebulutangkis Indonesia yang menggila saat main rangkap.

3. Vita Marissa

Vita Marissa

Salah satu pebulutangkis Indonesia yang menggila saat main rangkap adalah Vita Marissa. Dia juga sukses besar kala main rangkap di nomor ganda campuran dan ganda putri.

Bahkan, Vita Marissa pernah berduet dengan Liliyana Natsir. Penampilan duet ini tersaji di sejumlah ajang, di antaranya China Master hingga SEA Games 2007. Di dua ajang itu, mereka pun sukses merebut medali emas.

Sementara di ganda campuran, sejumlah pemain pernah berduet dengan Vita Marissa. Di antaranya, ada Tony Gunawan, Nova Widianto, hingga Flandy Limpele.

2. Christian Hadinata

Christian Hadinata

Di urutan kedua, ada nama Christian Hadinata. Dia diketahui pernah bermain rangkap untuk nomor ganda putra dan ganda campuran.

Meski secara fikis akan lebih terkuras karena makin rankap, Christian Hadinata bisa tetap tampil gacor. Dia bahkan merebut sejuamlah titel bergengsi.

Untuk ganda campuran, Christian Hadinata pernah berduet manis dengan Imelda Wiguna. Duet ini membuahkan gelar juara di ajang All England hingga Kejuaraan Dunia.

Sementara di ganda putra, Christian Hadinata pernah berduet dengan sejumlah pemain, di antaranya ada Ade Chandra hingga Bobby Ertanto. Duetnya dengan Ade Chandra pernah merebut medali emas di Kejuaraan Dunia 1980.

Halaman:
1 2
