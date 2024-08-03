Advertisement
Sambut 17 Agustus 2024, PUBG MOBILE Luncurkan In-game Event Bertajuk Jajalin Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |06:22 WIB
Sambut 17 Agustus 2024, PUBG MOBILE Luncurkan In-game Event Bertajuk Jajalin Indonesia
PUBG MOBILE sambut 17 Agustus 2024. (Foto: PUBG MOBILE)
PUBG MOBILE meluncurkan in-game event “Jajalin Indonesia” dalam rangka memeriahkan bulan Kemerdekaan Indonesia, Agustus ini. Event ini berlangsung di dalam permainan PUBG MOBILE mulai 1-30 Agustus 2024, menawarkan berbagai koleksi in-game items bertema budaya Indonesia.

Pada event ini, PUBG MOBILE mengajak para pemain untuk menyambagi 5 destinasi super prioritas wisata Indonesia: Borobudur, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Labuan Bajo. Pemain juga bisa mendapatkan kesempatan memenangkan liburan gratis untuk menyaksikan turnamen PUBG MOBILE paling bergengsi di Asia Tenggara, 2024 PMSL SEA Fall Finals, yang akan digelar pada September mendatang di Surabaya, Indonesia.

PUBG MOBILE

Para pemain bisa mendapatkan secara gratis kostum Lurik Nusantara, aksesoris kepala Blangkon Nusantara, serta musik lobi “PUBG MOBILE FOR LIFE” dengan iringan musik tradisional Indonesia, sebuah karya musik kolaborasi PUBG MOBILE Indonesia dengan GEAST YOGYAKARTA. Selain itu, terdapat juga tas Anjat dan panci Jajanan Pasar yang didapatkan melalui Peti Pesona Indonesia dengan menukarkan Ocean Crystal.

Koleksi Merah-Putih yang diluncurkan kembali untuk memeriahkan bulan Kemerdekaan tahun 2023, Garuda Series Hunter Set dan Garuda Series Hunter Mask, juga diluncurkan kembali dalam periode waktu terbatas melalui Garuda Pack.

Masuk sekarang dan mainkan event Jajalin Indonesia, lengkapi koleksi in-game item bertema Indonesia, dan menangkan kesempatan berlibur gratis ke Surabaya untuk menyaksikan 2024 PMSL SEA Fall Finals!

(Ramdani Bur)

