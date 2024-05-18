Siti Fadia Tak Menyangka Bakal Jalani Laga Terakhir Ribka Sugiarto di Final Piala Uber 2024

JAKARTA - Siti Fadia Silva Ramadhanti ikut kaget saat mengetahui Ribka Sugiarto memutuskan pensiun dari bulu tangkis. Terlebih, ia menjadi pemain terakhir yang menjalani laga bersama di lapangan pertandingan.

Ribka telah memutuskan gantung raket pada Kamis 16 Mei 2024. Tunangan Muhammad Rian Ardianto itu juga sudah memberi tahu PBSI untuk mundur dari pelatnas.

Fadia yang merupakan mantan pasangan ganda putri Ribka tidak menyangka rekannya akan pensiun secepat ini. Apalagi, di Piala Uber 2024 lalu mereka sempat melakoni laga comeback kala turun di final melawan Tim bulu tangkis putri China.

Pemain yang saat ini menjadi pasangan Apriyani Rahayu tersebut tak mengetahui itu akan menjadi laga terakhir Ribka. Namun, pada momen tersebut, Fadia teringat sang rekan sempat berbicara dengannya tentang duet tersebut.

"Mungkin ada kisi-kisi tapi sayanya enggak peka kali ya. Tapi ya pas yang main kemarin yang di final Uber itu Ribka cuma bilang ya kayak enggak nyangka saja kita kan pertama pertama ikut Uber itu yang pas di Denmark lawan Thailand kan,” ujar Fadia ketika ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, dikutip Sabtu (18/5/2024).

“Habis itu kami sudah enggak partner-an lagi. Terus partner-an lagi di Piala Uber, final lagi," imbuh perempuan asal Bogor itu.