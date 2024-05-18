Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Siti Fadia Tak Menyangka Bakal Jalani Laga Terakhir Ribka Sugiarto di Final Piala Uber 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |00:08 WIB
Siti Fadia Tak Menyangka Bakal Jalani Laga Terakhir Ribka Sugiarto di Final Piala Uber 2024
Siti Fadia Silva Ramadhanti tak menyangka Ribka Sugiarto pensiun usai Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Siti Fadia Silva Ramadhanti ikut kaget saat mengetahui Ribka Sugiarto memutuskan pensiun dari bulu tangkis. Terlebih, ia menjadi pemain terakhir yang menjalani laga bersama di lapangan pertandingan.

Ribka telah memutuskan gantung raket pada Kamis 16 Mei 2024. Tunangan Muhammad Rian Ardianto itu juga sudah memberi tahu PBSI untuk mundur dari pelatnas.

Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di final Piala Uber 2024 (Foto: PBSI)

Fadia yang merupakan mantan pasangan ganda putri Ribka tidak menyangka rekannya akan pensiun secepat ini. Apalagi, di Piala Uber 2024 lalu mereka sempat melakoni laga comeback kala turun di final melawan Tim bulu tangkis putri China.

Pemain yang saat ini menjadi pasangan Apriyani Rahayu tersebut tak mengetahui itu akan menjadi laga terakhir Ribka. Namun, pada momen tersebut, Fadia teringat sang rekan sempat berbicara dengannya tentang duet tersebut.

"Mungkin ada kisi-kisi tapi sayanya enggak peka kali ya. Tapi ya pas yang main kemarin yang di final Uber itu Ribka cuma bilang ya kayak enggak nyangka saja kita kan pertama pertama ikut Uber itu yang pas di Denmark lawan Thailand kan,” ujar Fadia ketika ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, dikutip Sabtu (18/5/2024).

“Habis itu kami sudah enggak partner-an lagi. Terus partner-an lagi di Piala Uber, final lagi," imbuh perempuan asal Bogor itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/40/3152155/wakil_ketua_umum_pbsi_taufik_hidayat_mengultimatum_pelatih_dan_binpres_imbas_minimnya_prestasi_atlet_pelatnas-iVxe_large.jpeg
PBSI Ultimatum Pelatih dan Binpres Imbas Minimnya Prestasi Atlet Pelatnas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement