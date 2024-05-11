Hasil Semifinal Wilayah NBA 2023-2024 Hari Ini: Denver Nuggets dan Indiana Pacers Kejar Ketertinggalan!

HASIL semifinal wilayah NBA 2023-2024 hari ini, Sabtu (11/5/2024) sudah diketahui. Denver Nuggets dan Indiana Pacers berhasil mencetak kemenangan untuk mengejar ketertinggalan.

Nuggets berhasil mengalahkan Minnesota Timberwolves 117-90 di game ketiga semifinal wilayah NBA 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Target Center, Minnesota, Amerika Serikat.

Nikola Jokic dan Jamal Murray menjadi bintang dalam kemenangan Nuggets kali ini. Jokic sukses mencatatkan 24 poin, 14 rebound, dan 9 assist. Sedangkan, Murray sukses membukukan 24 poin, 4 rebound, dan 5 assist.

Kemenangan ini membuat Nuggets memperkecil ketertinggalan dari Timberwolves menjadi (1-2). Selanjutnya, kedua tim akan kembali bersua di game keempat yang digelar pada 13 Mei 2024 mendatang.

Beralih ke pertandingan lainnya, Pacers sukses menggasak New York Knicks di game ketiga dengan skor 111-106. Kemenangan tersebut diraih Pacers di Gainbrigde Fieldhouse, Indiana, Amerika Serikat.