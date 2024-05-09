Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Semifinal Wilayah NBA 2023-2024 Hari Ini: Hajar Indiana Pacers, New York Knicks Unggul 2-0

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 09 Mei 2024 |10:32 WIB
Hasil Semifinal Wilayah NBA 2023-2024 Hari Ini: Hajar Indiana Pacers, New York Knicks Unggul 2-0
New York Knicks kalahkan Indiana Pacers di gim kedua semifinal wilayah NBA 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - New York Knicks berhasil menghajar Indiana Pacers dengan skor 130-121 di gim kedua semifinal wilayah NBA 2023-2024, pada Kamis (9/5/2024) pagi WIB. Berkat kemenangan di Madison Square Garden Arena, New York, Amerika Serikat itu, Knicks pun kini unggul 2-0 atas Pacers.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan penggemar sendiri, Knick memiliki motivasi lebih untuk bisa memimpin sejak awal. Sayangnya, Knicks mendapatkan persaingan ketat dan harus bermain imbang 36-36 dengan Pacers.

Sementara di kuarter kedua, Knicks justru mengalami kesulitan untuk mengimbangi permainan tim tamu. Hasilnya, Knicks tertinggal 63-73 dari Pacers.

Kendati demikian, Knicks mampu bangkit dan mendominasi jalannya pertandingan di kuarter ketiga. Terbukti, tim besutan Tom Thibodeau itu sukses membalikan keadaan untuk memimpin 99-91 atas Pacers.

New York Knicks vs Indiana Pacers

Sementara usaha Pacers untuk membalikan keadaan di kuarter keempat belum berhasil. Sebab, Knicks berhasil menutup laga dengan kemenangan 130-121.

Halaman:
1 2
