Hasil Semifinal Wilayah NBA 2023-2024 Hari Ini: Hajar Indiana Pacers, New York Knicks Unggul 2-0

New York Knicks kalahkan Indiana Pacers di gim kedua semifinal wilayah NBA 2023-2024. (Foto: Reuters)

NEW YORK - New York Knicks berhasil menghajar Indiana Pacers dengan skor 130-121 di gim kedua semifinal wilayah NBA 2023-2024, pada Kamis (9/5/2024) pagi WIB. Berkat kemenangan di Madison Square Garden Arena, New York, Amerika Serikat itu, Knicks pun kini unggul 2-0 atas Pacers.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan penggemar sendiri, Knick memiliki motivasi lebih untuk bisa memimpin sejak awal. Sayangnya, Knicks mendapatkan persaingan ketat dan harus bermain imbang 36-36 dengan Pacers.

Sementara di kuarter kedua, Knicks justru mengalami kesulitan untuk mengimbangi permainan tim tamu. Hasilnya, Knicks tertinggal 63-73 dari Pacers.

Kendati demikian, Knicks mampu bangkit dan mendominasi jalannya pertandingan di kuarter ketiga. Terbukti, tim besutan Tom Thibodeau itu sukses membalikan keadaan untuk memimpin 99-91 atas Pacers.

Sementara usaha Pacers untuk membalikan keadaan di kuarter keempat belum berhasil. Sebab, Knicks berhasil menutup laga dengan kemenangan 130-121.