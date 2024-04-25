3 Pebulutangkis Top Dunia yang Sering Offside Tabrak Net, Nomor 1 Rival Jonatan Christie!

DERETAN pebulutangkis top dunia yang sering offside hingga menabrak net akan diulas oleh Okezone. Bulutangkis merupakan olahraga yang memiliki tensi tinggi di setiap pertandingannya.

Setiap pemain selalu dituntut bergerak secara terus menerus ke depan, belakang, kanan, dan kiri tanpa henti untuk memenangkan rally. Saat tensi tinggi dan rally berjalan dengan cepat, tak jarang pemain kesulitan mengontrol kecepatan tubuhnya.

BACA JUGA: Kisah Unik Anak Pebulu Tangkis China Lin Dan yang Diberi Nama Little Shuttlecock

Itulah sebabnya ada beberapa kasus di mana pemain bergerak ke depan hingga offside dan menabrak net. Beberapa momen pemain menabrak net menjadi momen lucu yang mengundang gelak tawa. Namun beberapa yang lainnya justru berakhir dengan cedera kaki.

Berikut adalah daftar 3 pebulutangkis top dunia yang sering offside hingga menabrak net.

3. Pornphawee Chochuwong





Nama pertama adalah pebulutangkis tunggal putri Thailand, Pornphawee Chochuwong. Salah satu momennya adalah di semifinal Thailand Open 2019 saat dirinya berhadapan dengan seniornya sendiri, Ratchanok Intanon.

Pada duel sengit di penghujung game pertama, Chochuwong berupaya mengembalikan netting tipis dari Intanon. Namun, karena pijakannya yang kurang kukuh, ia justru tersungkur menabrak net setelah mengembalikan shuttlecock.