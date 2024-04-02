Hasil NBA 2023-2024: Boston Celtics Perkasa, Atlanta Hawks Amankan Tiket Playin Tournament

HASIL NBA 2023-2024, Selasa (2/4/2024) sudah diketahui. Boston Celtics terus menunjukkan keperkasaannya dengan menghajar Charlotte Hornetss 118-104 dan Atlanta Hawks mengamankan tiket playin tournament usai mengalahkan Chicago Bulls 113-101.

Celtics yang sudah mengunci posisi teratas wilayah Timur tak menurunkan performanya saat bertamu ke Spectrum Center, Charlotte, Selasa (2/4/2024). Meski tanpa Jaylon Brown, mereka mampu menang dengan skor 118-104.

Dua kuarter awal sempat berjalan cukup sengit dengan perbedaan poin yang tak begitu jauh, yakni 59-53. Namun, setelah jeda, Jayson Tatum cs tancap gas dan mampu menuntaskan laga dengan cukup nyaman.

Tatum mencatatkan double-double dalam laga tersebut dengan torehan 25 poin, sepuluh rebound, dan empat asis. Sementara itu, Sam Hauser juga membantu dengan 25 poin dan lima rebound, diikuti Kristaps Porzingis yang tak kalah menawan deengan 20 poin, tujuh rebound, dan lima assist.

Dari tim tuan rumah, Miles Bridges mnjadi pencetak angka terbanyak bagi Hornets dengan 26 poin, 11 rebound, dan delapan assist. Grant Williams mengikuti di belakangnya dengan 23 poin dan tujuh rebound.

Satu hal yang cukup mencuri perhatian pencinta bola basket tanah air dalam laga tersebut adalah terlihatnya pebasket naturalisasi Indonesia, Marques Bolden, di tim Charlotte Hornets. Center yang akrab disapa Mas Joyo itu tampil selama 15 menit dan mencatatkan empat poin dan lima rebound.