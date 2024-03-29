Advertisement
SPORT LAIN

Menpora Dito Ariotedjo Bocorkan Kapan Megawati Hangestri Bersama Red Sparks Tiba di Indonesia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |18:01 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Bocorkan Kapan Megawati Hangestri Bersama Red Sparks Tiba di Indonesia
Megawati Hangestri bersama klubnya, Red Sparks akan bermain di Tanah Air melawan Indonesia All Stars. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

JAKARTA - Kedatangan pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri bersama klubnya, Red Sparks di Jakarta sangat dinantikan para pencinta voli Tanah Air. Untuk itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo dengan senang hati mengabarkan bahwa Megawati dan kawan-kawan akan segera tiba di Indonesia pada 18 April 2024.

Badan Pengelola Dana dan Olahraga Indonesia (LPDUK) yang merupakan organisasi di bawah Kemenpora akan menggelar pertandingan exhibition. Daejeon CheongKwanJang Red Sparks yang merupakan klub Liga Voli Putri Korea Selatan tersebut akan menghadapi Indonesia All Stars di Indonesia Arena pada 20 April 2024.

Indonesia All Stars berisikan 14 pemain voli putri terpilih, yakni Yolla Yuliana, Shella Bernadetha hingga Wilda Siti Nurfadilah. Sedangkan Red Sparks diperkuat salah satu pemain voli Indonesia, Megawati Hangestri.

Sementara Dito Ariotedjo mengatakan Megawati Hangestri akan datang ke Indonesia bersamaan dengan Red Sparks. Nantinya, tim asal Daejeon, Korea Selatan itu akan datang ke Indonesia pada 18 April 2024 mendatang.

Menpora Dito Ariotedjo

"Rencana (Megawati Hangestri datang bersamaan dengan) Red Sparks. 18 April (2024) kalo engga salah," kata Dito Ariotedjo di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2024).

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
