HOME SPORTS

Sobat Shopee Merapat! Kini Kamu Bisa Kembalikan Barang dengan Garansi Bebas Pengembalian

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |08:27 WIB
Sobat Shopee Merapat! Kini Kamu Bisa Kembalikan Barang dengan Garansi Bebas Pengembalian
Ilustrasi belanja online. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kemudahan membeli barang lewat e-commerce membuat masyarakat semakin nyaman belanja online. Selain menghemat waktu dan tenaga, belanja online juga memiliki variasi produk yang beragam serta dengan gampang mencari barang apapun yang diinginkan.

Namun saat berbelanja dan pesanan telah sampai, terkadang pesanan yang sampai ternyata tidak sesuai atau bahkan kita berubah pikiran sehingga kita ingin mengembalikan produk tersebut.

Sebagai e-commerce yang berupaya memahami kebutuhan masyarakat Indonesia, Shopee terus mengeksplor dan menciptakan solusi yang mampu meningkatkan pengalaman belanja online pengguna dengan peluncuran inovasi terbaru, Garansi Bebas Pengembalian.

Program ini memungkinkan pembeli untuk melakukan pengembalian barang dengan mudah, tidak hanya ketika barang yang diterima tidak sesuai, namun juga ketika pengguna berubah pikiran saat pesanan sampai, asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dihadirkan sejak pertengahan Februari, program Garansi Bebas Pengembalian kini bisa dinikmati kapan saja oleh para pengguna. Selain kemudahan untuk pembeli, penjual juga akan mendapatkan keuntungan tambahan yakni dapat menarik pembeli baru hingga memicu potensi pembelian berulang.

Monica Vionna, Director Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, “Menjadi destinasi e-commerce yang dapat menjawab berbagai permintaan masyarakat merupakan komitmen utama kami di Shopee. Kami ingin para pengguna selalu merasakan pelayanan terbaik dan pengalaman menyenangkan dalam setiap kegiatan belanja online melalui segala program yang kami miliki, baik itu pembeli dan penjual.”

“Berbagai masukan yang diberikan oleh pengguna tentu menjadi inspirasi kami untuk berinovasi. Maka dari itu, program Garansi Bebas Pengembalian kami ciptakan untuk menambah kenyamanan dan memberikan kemudahan dalam belanja pengguna,” ujarnya.

Program ini, imbuhnya, diluncurkan sebagai bagian dari rangkaian kampanye Shopee 3.3 sehingga dapat menjadi momen yang tepat bagi masyarakat Indonesia saat berbelanja berbagai produk fashion lewat Shopee.

Telusuri berita Sport lainnya
