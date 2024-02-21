Advertisement
SPORT LAIN

Lebih Dekat dengan Megawati Hangestri, Atlet Voli Indonesia yang Mentas di Liga Korea Selatan

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |18:06 WIB
Lebih Dekat dengan Megawati Hangestri, Atlet Voli Indonesia yang Mentas di Liga Korea Selatan
Megawati Hangesti terus jadi sorotan usai berkarier apik di Liga Voli Korea Selatan. (Foto: AladinMall)
MEGAWATI Hangestri adalah atlet voli Indonesia yang kini mentas di liga voli putri Korea Selatan alias Korean V-League 2023-2024. Pemilik nama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi ini langsung mencuri perhatian mendunia karena tampil apik dalam setiap pertandingan bersama klubnya, Daejeon CheongKwanJang Red Sparks.

Megawati debut di liga voli putri Korea Selatan pada 17 Oktober 2023. Meski kala itu timnya kalah, nama Megawati terus menjadi sorotan masyarakat Korea Selatan, terutama setelah keberhasilannya menjadi MVP di putaran pertama Korean V-League.

Megawati Hangestri

Media-media Korea Selatan pun ramai menyoroti keberhasilan Megawati yang kala itu mampu mengalahkan beberapa pevoli wanita lainnya, seperti Gisele Silva (GS Caltex), Kim Yeon Kyung (Incheon Pink Spiders) hingga Vanja Bukilic (Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass).

Prestasi Megawati tersebut membuatnya mencatatkan sejarah baru di Korean V-League sebagai pemain asing Asia pertama yang meraih gelar MVP. Dengan segala prestasi yang diraih, banyak penggemar voli penasaran dengan sosok Megawati Hangestri.

Alhasil, banyak yang penasaran dengan sosok atlet voli Indonesia asal Jember tersebut. Berikut profil dan perjalanan karier Megawati.

Profil dan Biodata Megawati Hangestri

Megawati Hangestri Pertiwi adalah seorang atlet voli Indonesia yang lahir pada 20 September 1999 di Jember, Jawa Timur. Kariernya identik dengan voli. Ia memiliki tinggi 185 cm.

Di umur yang gemilang ini, Megawati tidak melupakan peribahasa tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Diliputi oleh mimpinya sebagai atlet, dia tetap mengambil perkuliahan di jurusan manajemen dan berhasil lulus pada 2020.

Karier dan Prestasi

Megawati Hangestri Pertiwi sudah menyukai olahraga voli sejak ia berusia 14 tahun. Berkat tekad dan keseriusannya, Megawati berhasil tergabung dalam tim Surabaya Bank Jatim di Livoli Divisi Utama pada 2015. Seiring berjalannya waktu, ia berhasil naik ke level Proliga dengan tim Jakarta Pertamina Fastron pada 2015 hingga 2022.

Semakin mendunia, Megawati mulai debut bertanding ke luar negeri pada 2021 dengan klub Thailand Supreme Chonburi-E Tech. Pada 2022, dia bergabung dengan klub Vietnam Ha Phu Thanh Hoa. Akhir-akhir ini, namanya sering menjadi topik perbincangan karena ia bergabung dengan klub Daejeon CheongKwanJang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan.

Selama menjadi atlet voli profesional, dia telah banyak menorehkan sejumlah prestasi. Beberapa di antaranya adalah Best Opposite ASEAN Grand Prix 2022, MVP Livoli Divisi Utama 2022, Medali Perunggu SEA Games 2023, dan yang terbaru adalah MVP di Liga Voli Korea Selatan.

