Kisah Miris Mantan Musuh Bebuyutan Hendra Setiawan yang Kariernya Hancur Gara-Gara Terlalu Sombong

KISAH miris mantan musuh bebuyutan Hendra Setiawan yang kariernya hancur gara-gara terlalu sombong akan dibahas Okezone di artikel ini. Musuh bebuyutan yang dimaksud itu adalah Tan Boon Heong/Koo Kien Keat yang merupakan salah satu ganda putra terbaik milik Malaysia.

Selama berkarier, Hendra Setiawan memiliki banyak rival yang pernah ia hadapi, baik itu ketika saat ia berpasangan dengan Markis Kido hingga Mohammad Ahsan. Khusus bersama Kido, pasangan Tan Boon Heong/Koo Kien Keat mungkin menjadi salah satu yang paling sulit untuk Hendra.

Bagaimana tidak, dari total 11 pertemuan antara Tan Boon Heong/Koo Kien Keat vs Markis Kido/Hendra Setiawan, pasangan Malaysia unggul dengan 7 kemenangan dan hanya 4 kali kalah. Data di atas membuktikan betapa hebatnya Tan Boon Heong/Koo Kien Keat.

Tak heran Tan Boon Heong/Koo Kien Keat sempat bertengger di peringkat satu dunia pada 2007 silam. 2007 memang menjadi salah satu tahun terbaik Tan Boon Heong/Koo Kien Keat, bahkan empat pertemuan mereka dengan Kido/Hendra selalu mereka menangkan kala itu.

Kendati demikian, perlahan tapi pasti permainan Tan Boon Heong/Koo Kien Keat menurun. Pada akhirnya Kido/Hendra berhasil memetik kemenangan perdana atas Tan Boon Heong/Koo Kien Keat di Olimpiade Beijing 2008.

Sejak saat itu, Kido/Hendra bisa memenangkan sejumlah laga atas Tan Boon Heong/Koo Kien Keat. Awal hanya empat kali menang dan tak bisa melewati kemenangan Tan Boon Heong/Koo Kien Keat.