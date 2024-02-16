Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Miris Mantan Musuh Bebuyutan Hendra Setiawan yang Kariernya Hancur Gara-Gara Terlalu Sombong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |21:01 WIB
Kisah Miris Mantan Musuh Bebuyutan Hendra Setiawan yang Kariernya Hancur Gara-Gara Terlalu Sombong
Markis Kido/Hendra Setiawan (tengah) saat meraih medali emas di Olimpiade Beijing 2008. (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH miris mantan musuh bebuyutan Hendra Setiawan yang kariernya hancur gara-gara terlalu sombong akan dibahas Okezone di artikel ini. Musuh bebuyutan yang dimaksud itu adalah Tan Boon Heong/Koo Kien Keat yang merupakan salah satu ganda putra terbaik milik Malaysia.

Selama berkarier, Hendra Setiawan memiliki banyak rival yang pernah ia hadapi, baik itu ketika saat ia berpasangan dengan Markis Kido hingga Mohammad Ahsan. Khusus bersama Kido, pasangan Tan Boon Heong/Koo Kien Keat mungkin menjadi salah satu yang paling sulit untuk Hendra.

Bagaimana tidak, dari total 11 pertemuan antara Tan Boon Heong/Koo Kien Keat vs Markis Kido/Hendra Setiawan, pasangan Malaysia unggul dengan 7 kemenangan dan hanya 4 kali kalah. Data di atas membuktikan betapa hebatnya Tan Boon Heong/Koo Kien Keat.

Tak heran Tan Boon Heong/Koo Kien Keat sempat bertengger di peringkat satu dunia pada 2007 silam. 2007 memang menjadi salah satu tahun terbaik Tan Boon Heong/Koo Kien Keat, bahkan empat pertemuan mereka dengan Kido/Hendra selalu mereka menangkan kala itu.

Tan Boon Heong bersama Hendra Setiawan

Kendati demikian, perlahan tapi pasti permainan Tan Boon Heong/Koo Kien Keat menurun. Pada akhirnya Kido/Hendra berhasil memetik kemenangan perdana atas Tan Boon Heong/Koo Kien Keat di Olimpiade Beijing 2008.

Sejak saat itu, Kido/Hendra bisa memenangkan sejumlah laga atas Tan Boon Heong/Koo Kien Keat. Awal hanya empat kali menang dan tak bisa melewati kemenangan Tan Boon Heong/Koo Kien Keat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186607/pearly_tan_dan_thinaah_muralitharan-HdS8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Nyaris Dicabut Kewarganegaraannya karena Pakai Jersey Tanpa Lengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186529/susy_susanti_bersama_alan_budikusuma-fpNb_large.jpg
Kisah Romansa Pasangan Emas Olimpiade: Susy Susanti dan Alan Budikusuma, Cinlok yang Berujung Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186440/susy_susanti-AWHB_large.jpg
Kisah Duel Abadi Susy Susanti vs Ye Zhaoying: Ketika Legenda China Selalu Tumbang di Tanah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186421/susy_susanti-O0FZ_large.jpg
Kisah Rekor Fantastis Susy Susanti, Dominasi 41 Kemenangan Beruntun yang Lampaui Istri Pebulu Tangkis Lin Dan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186319/simak_kisah_pramudya_kusumawardana_yang_ternyata_pernah_berpasangan_dengan_gronya_somerville-q2jO_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Bela Australia Ternyata Pernah Duet dengan Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186201/hendra_setiawan_bersama_sandiani_arief-S21z_large.jpg
Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement