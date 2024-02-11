Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kronologi Tim Bulu Tangkis Indonesia Batal Nyoblos di Malaysia Jelang Badminton Asia Team Championships 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |20:13 WIB
Kronologi Tim Bulu Tangkis Indonesia Batal Nyoblos di Malaysia Jelang Badminton Asia Team Championships 2024
Tim Bulu Tangkis Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

SELANGOR - Tim bulu tangkis Indonesia yang mengikuti Badminton Asia Team Championships (BATC) 2024 di Malaysia dipastikan tak ikut meramaikan Pemilu 2024. Sebab mereka tak memiliki waktu untuk menggunakan hak mereka menyoblos pilihan presiden untuk lima tahun ke depan nanti.

Saat ini, para pebulu tangkis Indonesia sedang mempersiapkan diri jelang mentas di BATC 2024 yang akan digelar di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia pada 13-18 Februari 2024. Di ajang ini, Tim Beregu Putra Indonesia tergabung di Grup D bersama Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

Sementara itu, Tim Beregu Putri Indonesia tergabung di Grup X dengan Hong Kong dan Kazakhstan. Chico Aura Dwi Wardoyo dan kolega pun langsung berlatih pada Minggu (11/2/2024) pagi WIB di Setia Badminton Academy, Setia Alam, Selangor.

Setelah itu, para pemain, pelatih, dan tim bulu tangkis Indonesia berangkat ke Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di World Trade Center, Jalan Tun Ismail, Chow Kit, Kuala Lumpur. Mereka awalnya dijadwalkan akan ikut mencoblos pada Pemilu 2024.

Sayangnya, setelah menunggu lama untuk bisa mencoblos, tim bulu tangkis Indonesia batal menggunakan hak suaranya. Menurut Kabid Binpres PP PBSI, Rionny Mainaky, keputusan itu diambil karena di PPLN WTC Kuala Lumpur penuh sesak dengan WNI di sana yang sangat antusias untuk mencoblos.

Tim Bulu Tangkis Indonesia

Selain itu, juga karena ada jadwal latihan penting di arena pertandingan pada sore harinya. Setelah Rionny berdiskusi dengan pemain, pelatih, dan tim pendukung, ia pun memutuskan seluruh Tim Bulu Tangkis Indonesia batal memilih pada Pemilu 2024 dan kembali ke hotel.

"Setelah sabar menunggu, rasanya kondisinya tidak memungkinkan. Di pintu masuk WTC penuh sesak dengan WNI yang begitu antusias mau mencoblos," kata Rionny, dikutip dari rilis resmi PBSI yang diterima MNC Portal Indonesia, Minggu (11/2/2024).

"Meski sudah meminta bantuan KBRI, kami yang sudah menunggu lama di luar belum juga ada kesempatan bisa masuk ke WTC untuk menggunakan hak pilih. Apalagi sorenya ada latihan perdana di main hall. Akhirnya kami putuskan untuk kembali ke hote

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/40/2974367/reaksi-fajar-alfian-usai-tim-putra-indonesia-gagal-bersinar-di-badminton-asia-team-championships-2024-siap-turun-tangan-di-piala-thomas-2024-U5CoQWIX0m.jpg
Reaksi Fajar Alfian Usai Tim Putra Indonesia Gagal Bersinar di Badminton Asia Team Championships 2024, Siap Turun Tangan di Piala Thomas 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/40/2972578/singgung-cristiano-ronaldo-dan-lionel-messi-rexy-mainaky-beber-penyebab-malaysia-gagal-juara-batc-2024-jtYi8UiTJG.jpg
Singgung Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, Rexy Mainaky Beber Penyebab Malaysia Gagal Juara BATC 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/40/2972014/gagal-pertahankan-gelar-di-badminton-asia-team-championships-2024-rionny-mainaky-tetap-puas-dengan-prestasi-tim-putri-indonesia-rT8DbJ1OSr.jpeg
Gagal Pertahankan Gelar di Badminton Asia Team Championships 2024, Rionny Mainaky Tetap Puas dengan Prestasi Tim Putri Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/40/2971981/pbsi-evaluasi-performa-tim-putra-indonesia-di-badminton-asia-team-championships-2024-kalah-jam-terbang-dari-china-yfpLEJfcYD.jpg
PBSI Evaluasi Performa Tim Putra Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2024: Kalah Jam Terbang dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/40/2971572/merasa-bersalah-yohanes-saut-marcellyno-minta-maaf-indonesia-kalah-dari-china-di-batc-2024-DpItH051AW.jpg
Merasa Bersalah, Yohanes Saut Marcellyno Minta Maaf Indonesia Kalah dari China di BATC 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/40/2971681/batc-2024-jadi-penentu-kekalahan-indonesia-dari-thailand-tiwi-rachel-kami-sudah-berjuang-maksimal-96YoW9T8C0.jpeg
BATC 2024: Jadi Penentu Kekalahan Indonesia dari Thailand, Tiwi/Rachel: Kami Sudah Berjuang Maksimal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement