NETTING

Kisah Jonatan Christie yang Bangun Masjid Hampir Rp1 Miliar, Langsung Diberi Rezeki 10 Kali Lipat!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |04:02 WIB
Kisah Jonatan Christie yang Bangun Masjid Hampir Rp1 Miliar, Langsung Diberi Rezeki 10 Kali Lipat!
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)




KISAH Jonatan Christie yang membangun masjid hampir Rp1 miliar menarik untuk dibahas. Apalagi pebulutangkis tunggal putra andalan Indonesia itu langsung diganjar rezeki 10 kali lipat berkat kebaikannya tersebut.

Ya, saat ini Jonatan merupakan salah satu tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Ia tak hanya dikenal sebagai pebulutangkis yang andal, tetapi juga sosok yang sangat dermawan.

Dalam satu momen, Jonatan pun pernah bercerita bahwa ia membangun masjid di Lombok. Hal itu ia ceritakan kala diundang oleh artis Daniel Mananta untuk acara youtube pribadinya pada Januari 2022 lalu.

Kebaikan Jonatan itu pun berawal dari keberhasilannya di Asian Games 2018. Pria yang akrab disapa Jojo itu ternyata mendapatkan bonus Rp1,8 miliar dari pemerintah dan dari dana itulah ia membangun masjid di Lombok.

Jonatan Christie bersama Anthony Ginting

Mengapa Lombok? Karena ketika mendapatkan bonus tersebut, Lombok baru saja dihantam bencana tsunami. Jonatan pun langsung menyumbangkan uang setengah dari bonusnya tersebut, yakni 900 juta untuk pembangunan masjid dan hunian rumah di Lombok.

“Waktu itu gue bangun masjid di Lombok, kebetulan lagi tsunami. Bangun hunian sementara segala macam. Puji Tuhan bisa sempat ke sana dan lihat langsung (pembangunannya) sudah berjalan,” cerita Jonatan, dikutip dari youtube Daniel Mananta, Sabtu (6/1/2024).

Jonatan sendiri ternyata sudah bernazar sejak sebelum tampil d Asian Games 2018. Ia bernazar jika menjadi juara Asian Games 2018, ia berjanji setengah bonus yang didapatkannya akan ia donasikan.

