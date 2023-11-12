Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Wakil Indonesia Siap Tanding di Kumamoto Japan Masters 2023 Pekan Depan Live Di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |10:15 WIB
Wakil Indonesia Siap Tanding di Kumamoto Japan Masters 2023 Pekan Depan Live Di Vision+
Jonatan Christie jadi salah satu wakil tunggal putra Indonesia di Japan Masters 2023 (Foto: Vision+)
JAKARTA - Perhelatan turnamen badminton dunia masih terus bergulir, kali ini BWF Japan Master 2023 akan digelar pada 14-19 November 2023. Indonesia mengirimkan total 17 wakil dari keseluruhan 5 sektor yang dipertandingkan.

Japan Master resmi dikenal sebagai Kumamoto Japan Masters 2023 diselenggarakan di Gimnasium Prefektur Kumamoto, Jepang. Perwakilan negara-negara yang berhasil menaiki podium juara akan mendapatkan total hadiah 420.000 dolar AS.

Pasangan Fajar/Rian dipastikan mundur dari Japan Master 2023. sebelumnya Fajar/Rian sudah dijadwalkan akan bertanding dengan wakil Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Seidel.

Pasangan ganda putra ini mundur karena sudah mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals 2023. Fajar/Rian jadi wakil Indonesia pertama yang lolos ke BWF World Tour Finals 2023.

Jumlah wakil Indonesia di Japan Master 2023 kali ini lebih banyak dari turnamen sebelumnya Korea Master 2023, yang hanya mengirimkan lima wakil.

Hal ini tentunya menjadi harapan agar Indonesia bisa meraih lebih banyak kemenangan untuk bisa melaju di BWF World Tour Finals 2023. Berikut daftar perwakilan BWF Japan Master 2023 :

Tunggal Putra

1. Shesar Hiren Rhustavito

2. Anthony Sinisuka Ginting

3. Jonatan Christie

4. Chico Aura Dwi Wardoyo

 Tunggal Putri

1. Gregoria Mariska Tunjung

2. Putri Kusuma Wardani

3. Ester Nurumi

4. Komang Ayu

Ganda Putri

1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

2. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

1 2
