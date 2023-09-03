Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Comeback Usai Absen di BWF World Championships 2023, Anthony Ginting Janjikan Satu Hal di China Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |01:00 WIB
Comeback Usai Absen di BWF World Championships 2023, Anthony Ginting Janjikan Satu Hal di China Open 2023
Anthony Ginting bakal tampil di China Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

COMEBACK usai absen di BWF World Championships 2023, Anthony Ginting janjikan satu hal di China Open 2023. Tunggal putra andalan Indonesia itu berjanji untuk memberikan performa terbaiknya di turnamen Super 1000 tersebut.

Pada 9 Agustus 2023 lalu, Anthony Ginting mendapatkan kabar duka yang memberikan luka dalam kepadanya. Dia kehilangan sang ibunda, Lucia Sriati, yang meninggal dunia di kampung halamannya, Cimahi, Jawa Barat.

Anthony Ginting

Hal itu membuat pebulu tangkis tunggal putra ranking dua dunia itu mengundurkan diri dari BWF World Championships 2023 alias Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis yang berlangsung di Denmark pada pekan lalu. Namun, tak sampai sebulan setelah kepergian sang ibunda, Ginting siap untuk kembali ke lapangan bulu tangkis.

Pada Sabtu (2/9/2023) siang WIB, Ginting bersama para wakil Indonesia lainnya bertolak ke Changzhou, China, untuk mengikuti China Open 2023. Salah satu turnamen paling bergengsi di dunia itu bakal digelar pada 5-10 September mendatang di Olympic, Sports Center Gymnasium, Changzhou.

Pemain berusia 26 tahun itu pun mengatakan dirinya tak mengalami kendala apa pun dalam mempersiapkan diri tampil di China Open 2023 meski sempat berduka. Dia yakin semua yang disiapkannya sudah maksimal sehingga dia siap tempur di Negeri Tirai Bambu.

"Saya hanya absen di satu turnamen jadi secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan, maksudnya secara persiapan juga sudah baik. Tidak ada kendala. Puji Tuhan juga hari ini berangkat dalam keadaan sehat," kata Ginting dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (2/9/2023).

BWF World Championships 2023 menghadirkan kejutan karena pebulu tangkis Thailand, Kunlavut Vitidsarn, sukses menjadi juara di nomor tunggal putra. Meski absen, Ginting mengaku memetik pelajaran dari ajang tersebut bahwa persaingan di sektor tunggal putra semakin ketat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/40/2880684/pesan-misterius-dewan-bwf-setelah-indonesia-gagal-total-di-china-open-2023-EpKwuSZoJ2.jpg
Pesan Misterius Dewan BWF Setelah Indonesia Gagal Total di China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880475/hasil-lengkap-final-china-open-2023-viktor-axelsen-tak-terbendung-china-borong-2-gelar-juara-PLffXVVYBX.jpg
Hasil Lengkap Final China Open 2023: Viktor Axelsen Tak Terbendung, China Borong 2 Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/40/2880248/takluk-di-perempatfinal-china-open-2023-bagas-maulana-shohibul-fikri-salut-dengan-semangat-pasangan-korea-RnKSPGAUKQ.jpg
Takluk di Perempatfinal China Open 2023, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Salut dengan Semangat Pasangan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880190/penyebab-jonatan-christie-kalah-dari-viktor-axelsen-di-semifinal-china-open-2023-CdC2iB9Rn9.jpg
Penyebab Jonatan Christie Kalah dari Viktor Axelsen di Semifinal China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880095/shesar-hiren-langsung-alihkan-fokus-ke-hong-kong-open-2023-usai-tersingkir-dari-china-open-2023-7feLMfeGCY.jpg
Shesar Hiren Langsung Alihkan Fokus ke Hong Kong Open 2023, Usai Tersingkir dari China Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/40/2880093/tersingkir-di-perempatfinal-china-open-2023-shesar-hiren-rhustavito-akui-ketangguhan-jonatan-christie-P7enlxR0G0.jpg
Tersingkir di Perempatfinal China Open 2023, Shesar Hiren Rhustavito Akui Ketangguhan Jonatan Christie
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement