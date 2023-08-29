Pelatih Ingin Kekalahan Putri KW dari He Bing Jiao Jadi Titik Balik

JAKARTA - Pelatih tunggal putri, Indra Widjaja, mengevaluasi penampilan salah satu anak asuhnya, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), usai BWF World Championships 2023. Kekalahan dari He Bing Jiao di turnamen itu mesti jadi titik balik kebangkitan.

Putri terhenti di babak 32 besar BWF World Championship 2023. Langkah pebulu tangkis berusia 21 tahun itu dihentikan oleh He dalam pertarungan tiga gim (21-18, 19-21, dan 17-21) pada Rabu 23 Agustus 2023 di Royal Arena, Copenhagen, Denmark.

Kekalahan ini membuat Putri kalah dalam tiga pertemuan beruntun dari He. Walau demikian, Indra bangga melihat performa tunggal putri ranking 33 dunia tersebut.

Sang pelatih menuturkan, Putri mampu menampilkan permainan terbaik yang menyulitkan wakil China tersebut. Pelatih kelahiran Cirebon, Jawa Barat, itu berharap penampilan dalam laga melawan He jadi titik balik kebangkitan.

“Dengan bisa bermain maksimal, ke depan untuk meningkatkan performa Putri KW itu makin mudah,” ujar Indra dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (29/8/2023).

“Saya berharap penampilan bagus lawan He Bing Jiao itu seharusnya bisa jadi turning point (titik balik). Apalagi harus diingat, untuk mendapatkan kepercayaan diri seperti saat melawan He Bing Jiao itu tidak mudah,” sambungnya.