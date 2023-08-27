Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Beri Pesan Penting untuk Juniornya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |02:10 WIB
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Beri Pesan Penting untuk Juniornya
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berharap para juniornya bisa terus melanjutkan perjalanan (Foto: Badminton Photo/Mikael Ropars)
COPENHAGEN - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan harus gugur di babak perempatfinal BWF World Championships 2023, Sabtu 26 Agustus dini hari WIB. Setelah itu, The Daddies memberi pesan penting kepada para juniornya di ganda putra.

Asa Ahsan/Hendra untuk melaju ke semifinal harus terhenti usai kalah dari Kang Min-Hyuk/Seo Seung-jae dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Hasil yang cukup disayangkan bagi Ahsan/Hendra yang kompak menyebut ini adalah BWF World Championships terakhir mereka. Keduanya bersikap realistis mengingat usia yang sudah memasuki masa senja bagi seorang atlet.

“Saya sendiri harus realistis ini jadi Kejuaraan Dunia terakhir. Tahun 2025 saya sudah berusia 41 tahun. Harusnya yang junior yang gantian maju menggantikan saya,” ujar Hendra dalam rilis PBSI, Minggu (27/8/2023).

Sekadar diketahui, pada 2024 akan digelar Olimpiade. BWF World Championships tidak akan digelar di tahun yang bersamaan dengan ajang multievent terakbar tersebut. Hendra sendiri saat ini berusia 39 tahun sehingga agak berat tampil dalam kurun dua tahun ke depan.

Hal senada juga diakui Ahsan yang memang sudah menyampaikan ini adalah Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis terakhirnya. Sejatinya, pemain berusia 35 tahun itu mematok target untuk bisa meraih medali. Namun, nasib berkata lain.

“Ini merupakan Kejuaraan Dunia yang terakhir bagi saya. Banyak kenangan indah. Ada menang dan kalah. Bersyukur bisa melewati dan bisa selesai,” tutur Ahsan.

