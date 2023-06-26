Ternyata Ini Alasan Kenapa Chou Tien Chen Begitu Membenci Anthony Ginting

TERNYATA ini alasan kenapa Chou Tien Chen begitu membenci Anthony Ginting. Sebagaimana diketahui, hubungan Ginting dengan pebulu tangkis asal China Taipei, Chou Tien Chen sangatlah jauh berbeda dengan hubungannya bersama Kento Momota maupun Loh Kean Yew.

Meski menjadi rival berat ketika di lapangan, hubungan Ginting dengan Momota dan Loh Kean Yew sangat baik di luar lapangan. Tidak jarang, Ginting kerap mengobrol dan bercanda bersama Momota dan Loh Kean Yew.

Namun jika dengan Chou Tien Chen justru yang terlihat adalah hal sebaliknya. Baik Ginting ataupun Chou, keduanya sama-sama bersikap dingin ketika di luar lapangan. Bahkan, diketahui Chou begitu benci terhadap Ginting.

Perseteruan Ginting dan Chou bermula saat pertama kali bertemu di semifinal China Open 2018. Pada set ketiga, Ginting sempat mendapat kesempatan untuk menyambar bola tanggung Chou yang berada di depan net. Namun, setelah sambaran tersebut, tidak ada permintaan maaf dari Ginting yang membuat Chou tampak kesal.

Chou Tien Chen pun langsung membalas ketika berhasil mendapat poin di rally berikutnya. Sesaat setelah smashnya gagal dikembalikan Ginting, Chou langsung berteriak dengan keras tepat di hadapan Ginting yang tersungkur.

Tak berhenti di situ, pada poin-poin akhir Ginting membalas teriakan Chou dengan aksi tengil yang merusak mental bertanding Chou. Tunggal putra andalan Indonesia itu melakukan servis yang terlalu dini, lari-lari kecil saat meraih poin, hingga enggan memberikan shuttlecock saat Chou giliran untuk melakukan servis.

Akibat hal itu, Chou Tien Chen benar-benar kesal pada Ginting hingga mentalnya benar-benar terganggu. Hal ini kemudian berujung pada Chou yang banyak melakukan kesalahan. Alhasil, Ginting berhasil memenangkan pertandingan tersebut.