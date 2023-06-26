Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ternyata Ini Alasan Kenapa Chou Tien Chen Begitu Membenci Anthony Ginting

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |20:49 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Chou Tien Chen Begitu Membenci Anthony Ginting
Ini alasan Chou Tien Chen begitu membenci Anthony Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

TERNYATA ini alasan kenapa Chou Tien Chen begitu membenci Anthony Ginting. Sebagaimana diketahui, hubungan Ginting dengan pebulu tangkis asal China Taipei, Chou Tien Chen sangatlah jauh berbeda dengan hubungannya bersama Kento Momota maupun Loh Kean Yew.

Meski menjadi rival berat ketika di lapangan, hubungan Ginting dengan Momota dan Loh Kean Yew sangat baik di luar lapangan. Tidak jarang, Ginting kerap mengobrol dan bercanda bersama Momota dan Loh Kean Yew.

Chou Tien Chen

Namun jika dengan Chou Tien Chen justru yang terlihat adalah hal sebaliknya. Baik Ginting ataupun Chou, keduanya sama-sama bersikap dingin ketika di luar lapangan. Bahkan, diketahui Chou begitu benci terhadap Ginting.

Perseteruan Ginting dan Chou bermula saat pertama kali bertemu di semifinal China Open 2018. Pada set ketiga, Ginting sempat mendapat kesempatan untuk menyambar bola tanggung Chou yang berada di depan net. Namun, setelah sambaran tersebut, tidak ada permintaan maaf dari Ginting yang membuat Chou tampak kesal.

Chou Tien Chen pun langsung membalas ketika berhasil mendapat poin di rally berikutnya. Sesaat setelah smashnya gagal dikembalikan Ginting, Chou langsung berteriak dengan keras tepat di hadapan Ginting yang tersungkur.

Tak berhenti di situ, pada poin-poin akhir Ginting membalas teriakan Chou dengan aksi tengil yang merusak mental bertanding Chou. Tunggal putra andalan Indonesia itu melakukan servis yang terlalu dini, lari-lari kecil saat meraih poin, hingga enggan memberikan shuttlecock saat Chou giliran untuk melakukan servis.

Akibat hal itu, Chou Tien Chen benar-benar kesal pada Ginting hingga mentalnya benar-benar terganggu. Hal ini kemudian berujung pada Chou yang banyak melakukan kesalahan. Alhasil, Ginting berhasil memenangkan pertandingan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175439/daniel_marthin-itp1_large.jpg
Update Kondisi Daniel Marthin dari Cedera Lutut: Sudah Kembali Berlatih, Targetkan Comeback Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175360/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_thailand_sirivannavari_nariratana_yang_ternyata_putri_raja-XViy_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sirivannavari Nariratana, Putri Raja Terkaya Maha Vajiralongkorn Pemilik 20 Selir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175181/aya_ohori-9CRc_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Jepang, Nomor 1 Sampai Bikin Juara Dunia Kepincut dan Ingin Nikahinya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement