ALL Indonesian finals tercipta di Indonesia Masters 2023 pada sektor tunggal putra. Chico Aura Dwi Wardoyo pun membeberkan persiapannya untuk melawan sang senior, Jonatan Christie, di laga final besok.

Ya, Chico memastikan diri lolos ke final Indonesia Masters 2023 usai mengalahkan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus. Dia harus bertarung selama 1 jam 23 menit untuk menang dengan skor 17-21, 27-25, dan 22-20.

Pada partai puncak, Chico akan menantang Jonatan Christie. Seniornya itu melaju ke partai puncak usai mengalahkan Shi Yu Qi asal China dengan skor 21-13, 15-21, dan 21-19.

Menatap laga tersebut, Chico Aura mengaku siap memberikan yang terbaik. Namun, dia akan main tanpa beban (nothing to lose).

Mengetahui seniornya melaju ke final, Chico mengaku turut termotivasi. Itu lah yang membuatnya tampil habis-habisan di laga tadi.

โ€œYa, pastinya ingin nyusul koh Jojo juga masuk final. Cuma, tadi di awal lebih fokus buat main satu-satu dulu,โ€ ucap Chico kepada awak media pascalaga.

Dengan kemenangan itu, tercipta All Indonesian Finals di sektor tunggal putra sejak terakhir kali pada 15 tahun lalu. Bagi Chico, siapapun pemenangnya, dia sudah membanggakan Indonesia.

Sebab itu, dia akan main tanpa tekanan di laga besok. Di sisi lain, dia tetap mempersiapkan fisik yang lebih prima.

โ€œPertama balikin kondisi fisik sama besok pengen main nothing to lose mengeluarkan yang terbaik karena all Indonesians finals juga. Pengen kasih yang terbaik buat Indonesia,โ€ pungkasnya.