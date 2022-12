FAJAR Alfian/Rian Ardianto luapkan kebahagiaan usai menangkan penghargaan BWF. Pasangan ganda putra Indonesia itu dinobatkan sebagai pebulu tangkis paling berkembang di tahun 2022 versi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

BWF menobatkan Fajar/Rian sebagai Most Improved Player of The Year 2022, mengalahkan Prannoy HS (India) dan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan). Dengan ini, pasangan yang sering disebut Fajri tersebut menjadi wakil Indonesia pertama yang memenangkan penghargaan Most Improved Player of The Year.

Penghargaan itu diterima Fajar/Rian setelah memenangkan banyak turnamen pada tahun ini. Di antaranya ada Denmark Open, Malaysia Masters, Indonesia Masters, dan Swiss Open, yang semuanya diraih pada 2022.

Mendapatkan penghargaan prestisius dari BWF, Fajar mengatakan sangat terharu karena mengingat perjuangannya bersama Rian selama tahun 2022. Ditambah lagi, Fajar/Rian merasa sukses mengalahkan nominasi lainnya, yang menurutnya juga tampil gemilang pada musim ini.

"Alhamdulillah bersyukur atas penghargaan ini. Saya sangat terharu karena tidak mudah perjuangannya tapi kita bisa bangkit dan memenangkan ini. Tidak menyangka bisa menang karena nominasi-nominasi lain juga tampil luar biasa tahun ini," tutur Fajar dengan mata berkaca-kaca, dalam acara Gala Dinner di Bangkok, dikutip dari rilis resmi BWF, Selasa (6/12/2022).

"Semoga dengan penghargaan ini kita bisa lebih baik, lebih konsisten ke depannya. Ini juga menjadi suntikan motivasi untuk tampil di BWF World Tour Finals (2022)," timpal Rian dalam kesempatan yang sama. "Terima kasih kepada Allah SWT, orang tua, keluarga, PBSI, BWF, pelatih, tim support dan teman-teman juga seluruh masyarakat Indonesia serta fans yang selalu mendukung kami sampai saat ini," tambah Fajar. Fajar/Rian akan tampil di BWF World Tour Finals 2022 dalam waktu dekat. Turnamen itu akan dilangsungkan di Bangkok, Thailand, mulai tanggal 7 Desember 2022 hingga 11 Desember 2022.