HASIL NBA 2022-2023 hari ini, Senin 5 Desember 2022 bakal diulas dalam artikel ini. Sebanyak 8 laga lanjutan NBA 2022-2023 tersaji sejak pagi tadi WIB.

Sejumlah tim besar meraih hasil positif di hari ini. Di antaranya dua pemimpin klasemen wilayah Barat dan Timur, Phoenix Suns dan Boston Celtics, yang sama-sama meraih kemenangan. Di lain sisi, Chicago Bulls justru gagal mendulang angka penug usai dibekuk Sacramento Kings.

Dominasi Boston Celtics di puncak klasemen Wilayah Timur berlanjut. Mereka sanggup mengalahkan Brooklyn Nets 103-92. Di laga yang berlangsung di Barclays Center itu, Jaylen Brown menjadi pencetak angka terbanyak.

Dirinya bahkan mampu mengemas double-double di laga tersebut. Jaylen Brown menyudahi pertandingan dengan torehan 40 poin, 10 rebound dan 2 assist.

Kemudian, di pertandingan lain, ada New Orleans Pelicans vs Denver Nuggets. Laga itu berlangsung di Smoothie King Center. New Orleans Pelicans selaku tuan rumah menang dengan skor 121-106.

Beranjak ke laga berikutnya, ada partai besar San Antonio Spurs vs Phoenix Suns. Bermain di AT&T Center San Antonio Spurs dipaksa bertekuk lutut di hadapan Phoenix Suns, dengan skor 95-133.

Di laga ini, forward San Antonio Spurs, Keldon Johnson mencetak angka terbanyak yakni 27 poin, 5 rebound dan 2 assist. Meski begitu, ia tak mampu membawa timnya menang atas Phoenix Suns.

Dengan kemenangan tersebut, Phoenix Suns kukuh diri di puncak klasemen Wilayah Barat. Mereka sudah mengemas 16 kemenangan dan 7 kekalahan. Berlanjut di laga ketiga yang mana Los Angeles (LA) Lakers kembali meraih kemenangan. Mereka mengalahkan Washington Wizards dan menyudahi laga dengan skor 130-119. Dengan hasil itu, LA Lakers merangkak naik ke posisi 12 klasemen Wilayah Barat. Sebelumnya mereka juga menang atas Milwaukee Bucks dan Portland Trail Blazers. Kemudian kemenangan juga diraih Sacramento Kings atas Chicago Bulls di Golden 1 Center dengan skor 110-101. Kondisi itu membuat Chicago Bulls kian merana di posisi ke-12 Wilayah Timur. Berikut Hasil NBA 2022-2023 hari ini, Senin 5 Desember 2022: Pelicans vs Nuggets: 121-106 Spurs vs Suns: 95-133 Wizards vs Lakers: 119-130 Pistons vs Grizzlies: 112-122 Kings vs Bulls: 110-101 Knicks vs Cavaliers: 92-81 Nets vs Celtics: 92-103 Blazers vs Pacers: 116-100