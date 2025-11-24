Tingkatkan Kualitas Atlet Biliar Indonesia, POBSI Tekankan Sport Science & Konsentrasi di Kejurnas 2025

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo, menegaskan kunci peningkatan prestasi biliar Indonesia menuju level internasional adalah melalui penggabungan antara konsentrasi tinggi, kompetisi berkesinambungan, dan penerapan sport science. Pernyataan ini disampaikan saat membuka secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) POBSI 2025 di iNews Tower, Senin (24/11/2025), yang menjadi arena evaluasi mental dan teknik bagi atlet nasional.

1. Fokus pada Mental dan Sport Science sebagai Fondasi

Hary Tanoesoedibjo menekankan bahwa biliar merupakan cabang olahraga yang sangat unik, menuntut pendekatan berbeda dari sisi psikologis.

Aspek-aspek seperti kestabilan emosi, konsentrasi, dan ketajaman dalam membaca permainan adalah faktor penentu kemenangan. Dengan melibatkan 176 atlet dari 25 provinsi, termasuk para pemain nasional, Kejurnas 2025 menjadi momen ideal untuk menerapkan visi tersebut.

"Saya sangat berharap semua peserta memaksimalkan permainannya, karena biliar itu permainan yang perlu konsentrasi,” ujar Hary, dikutip Senin (24/11/2025).

Hary menambahkan, POBSI kini memperkuat program pembinaan dengan menata ulang dan menekankan unsur sport science. Program ini mencakup psikologi olahraga, pola latihan fokus, strategi penguasaan pertandingan, hingga evaluasi performa yang mendalam.

Hary Tanoesoedibjo membuka Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)

Langkah ini merupakan upaya strategis POBSI untuk meningkatkan kualitas kompetisi nasional dan menyetarakan standar pembinaan dengan level internasional.