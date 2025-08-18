Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Ketagihan Duel Sengit Lawan Marc Marquez Usai Kalah di MotoGP Austria 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |18:58 WIB
Marco Bezzecchi Ketagihan Duel Sengit Lawan Marc Marquez Usai Kalah di MotoGP Austria 2025
Marco Bezzecchi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

REAKSI Marco Bezzecchi duel sengit dengan Marc Marquez dan Fermin Aldeguer di MotoGP Austria 2025 menarik diulas. Pembalap Aprilia Racing itu pun akhirnya harus puas finis podium ketiga di MotoGP Austria 2025.

Meski begitu, Bezzecchi mengaku sangat senang bertarung dengan Marc Marquez dan Fermin Aldeguer dalam balapan tersebut. Ini tentunya jadi pengalaman lain dari murid Valentino Rossi itu agar tampil lebih gacor di MotoGP 2025.

Marco Bezzecchi memenangi balapan MotoGP Inggris 2025 (Foto: Instagram/@marcobez72)

1. Marco Bezzecchi Duel Sengit dengan Marc Marquez dan Fermin Aldeguer

Marco Bezzecchi yang start dari posisi pertama sejatinya memulai balapan dengan sangat baik di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu 17 Agustus 2025. Dia bersaing sengit dengan Marquez, namun masih mampu mempertahankan posisi terdepan.

Sampai akhirnya, Bezzecchi harus turun ke posisi kedua setelah disalip Marquez di delapan lap tersisa. Kemudian tak berselang lama, dia ditikung Aldeguer sehingga harus puas menutup balapan dengan podium ketiga.

Kendati demikian, Bezzecchi sangat senang duelnya melawan Marquez dan Aldeguer. Pembalap asal Italia itu mengaku mengalami sedikit kendala pada motornya di pertengahan balapan dan membuatnya tak mampu membendung ancaman dari Baby Alien -julukan Marquez.

“Saya senang bertarung dengan Marc dan Fermín. Di pertengahan balapan, saya mengalami sedikit masalah dengan motor sehingga harus sedikit mengurangi kecepatan,” ucap Bezzecchi, dilansir dari Motosan, Senin (18/8/2025).

“Saat itu jarak dengan Marc semakin jauh, meski saya tahu dia hanya mengatur ritme. Tapi saya melakukan hal yang sama. Hanya saja, dalam sekejap dia menutup jarak dan ketika mendekat saya mencoba bertahan di pengereman. Tidak cukup, dan ketika dia menyalip, saya langsung mencoba membalas,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184275/marc_marquez_dan_andrea_dovizioso-XN9v_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Tak Pernah Merasakan Juara Dunia, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement