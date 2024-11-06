Advertisement
HOME SPORTS

Bertabur Serbuk Warna-Warni, Ribuan Peserta Menikmati Color Run Night Festival 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |17:03 WIB
Bertabur Serbuk Warna-Warni, Ribuan Peserta Menikmati Color Run Night Festival 2024
Keseruan dan wajah ceria peserta Color Run Night Festival 2024 di Pasar Seni Ancol Jakarta. (Foto: dok Color Run Festival)
A
A
A

JAKARTA - Warna-warni Glow In The Dark mewarnai Pasar Seni Ancol Jakarta pada Sabtu (2/11/2024). Ribuan peserta berlari bersama dan menyebarkan keceriaan dalam Color Run Night Festival 2024 Jakarta. Dipilihnya Pasar Seni Ancol Jakarta sebagai lokasi lari, karena tempat ini terasa indah dan strategis.

Event olahraga ini membawa tema "How Glow Can You Run", dimana menekankan semangat untuk berolahraga dan bersenang-senang bersama dengan Glow In The Dark.

Lebih dari sekadar lari 5K, acara ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Di setiap kilometernya, para peserta diselimuti bubuk warna-warni yang menciptakan suasana penuh keceriaan dan keakraban.

Tak hanya itu, peserta juga mendapatkan race pack yang berisi jersey keren, nomor peserta, kacamata warna-warni, bubuk warna, glow stick, minuman, dan medali finisher yang keren.

Lebih semarak lagi, setiap pembelian tiket Jakarta Color Run Night Festival 2024 akan menggunakan race pack yang Glow In The Dark dan juga akan mendapatkan face painting secara gratis dengan beberapa pilihan gambar.

Halaman:
1 2
