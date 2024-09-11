Hasil Lengkap Pemenang Race Honda Dream Cup 2024 Seri Pekanbaru

PEKANBARU – Hasil lengkap pemenang race Honda Dream Cup (HDC) 2024 seri Pekanbaru telah diketahui. Balapan yang digelar di Sirkuit Kaharuddin Nasution Rumbai, Pekanbaru, Riau, itu berlangsung pada 7-8 Desember 2024 kemarin.

Berbagai pemenang pun menghiasi balapan seri kedua dari rangkaian HDC 2024. Sebab pada HDC 2024 seri Pekanbaru ini, ada 13 kelas utama yang dipertarungkan.

Ke-13 kelas utama itu adalah Sonic/GTR 150cc TU Open (HDC 1), Sonic/GTR150 STD U-16 Rookie (HDC 2), Sonic/GTR150 Beginner U-12 (HDC 3), Sport 150cc STD Open (HDC 4), CRF 150L 150cc STD Open (HDC 5), CRF 180cc TU Open (HDC 6), Matic TU s/d 131cc Open (HDC 7), dan Matic STD s/d 130cc Open (HDC 8).

Lalu ada juga Matic STD s/d 130 cc Pemula Open (HDC 9), Matic STD s/d 130cc Pemula Riau (HDC 10), Matic STD s/d 110cc Pemula Riau (HDC 11), Matic STD s/d 110cc Pemula Open (HDC 12), dan CBR150R STD AHM (HDC 13).

Tentunya ajang balapan motor bertema Satu Hati Raih Impian yang di gelar di Riau ini bukan hanya sekedar race biasa. Sebab ajang tersebut bisa menjadi wadah bagi para rider untuk unjuk gigi di lintasan.

Honda pun menjadikan HDC 2024 sebagai sarana untuk mencari pembalap berbakat Tanah Air yang bisa mendunia. Kendati demikian, pemenang bukan jaminan karena seleksi yang dimiliki Honda begitu ketat.

Honda akan memiliki para rider berbakat saja yang nantinya bisa ditarik ke Astra Honda Racing School.