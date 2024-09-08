Lewat HDC 2024, Honda Ingin Temukan Pembalap Muda Berbakat Indonesia yang Bisa Mendunia

PEKANBARU – Honda kembali menggelar ajang balap motor Honda Dream Cup (HDC) 2024 yang digelar di empat wilayah di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Pekanbaru, Kalimantan, dan Jawa. Tentunya ajang balap motor tersebut digelar untuk memberikan wadah bagi para pencinta balap Tanah Air yang ingin memperlihatkan bakatnya di lintasan balap.

Perlombaan balap motor tersebut juga menjadi sarana bagi Honda untuk menemukan pembalap muda berbakat yang bisa mendunia. Namun, tentunya tak semua rider, termasuk yang menang di HDC otomatis bakal ditarik ke Astra Honda Racing School.

Honda menyeleksi ketat siapa saja pembalap yang berpotensi memiliki bakat yang bisa bersaing di dunia internasional. Pemenang jelas memiliki potensi besar untuk direkrut, namun tidak ada jaminan pasti.

Sebab Honda benar-benar melihat bakat dari sang pembalap dari berbagai kejuaraan, termasuk Kejuaarn Nasional (Kejurnas). Jadi, pembalap yang kalah tetap memiliki potensi direkrut Honda jika memang memiliki bakat emas.

Menurut pemaparan Team Motorsport AHM, Sugeng Budiarto, nantinya para pembalap yang berbakat itu akan dicoba direkrut ke Astra Honda Racing School. Setelah itu jika memang benar-benar berbakat, maka akan diterus mengikuti sejumlah kompetisi internasional seperti halnya Asia Talent Cup.

“Kita menganggap ruang-ruang ini (ajang balap seperti HDC 2024) secara independen, tetapi bibit itu bisa terpantau dan terlihat dari sini. Bisa jadi kali ini belum menang, tapi punya potensi, nah itu sudah terpantau,” ujar Sugeng, di sela-sela HDC 2024 seri Pekanbaru, Minggu (8/9/2024).

“Kami pantau, nanti step up (melangkah maju). Berikutnya mereka main Kejurnas, nah pada saat usia dan efektifnya, talentnya baru nanti kita masukkan Astra Honda Racing School. Habis itu kita step up ke Asia Talent Cup, ke Asia Road Racing, sampai ke junior,” lanjutnya.