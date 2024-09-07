Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Merasa Diuntungkan dengan Cedera Francesco Bagnaia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |00:07 WIB
MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Merasa Diuntungkan dengan Cedera Francesco Bagnaia
Jorge Martin akan manfaatkan cedera Francesco Bagnaia di MotoGP San Marino 2024 (Foto: Pramac Racing)
A
A
A

JORGE Martin (Pramac Racing) mengatakan dirinya akan memanfaatkan cedera Francesco Bagnaia di MotoGP San Marino 2024. The Martinator menilai situasi ini menjadi keuntungan tersendiri baginya dalam persaingan gelar juara.

Jorge Martin dua kali menjadi runner up di MotoGP Aragon 2024. Kecelakaan yang didapat Bagnaia pun membuatnya menjauh dengan keunggulan 23 poin atas rivalnya itu di puncak klasemen.

Hasil tersebut jelas menjadi modal apik bagi Martinator -julukan Martin- untuk menatap MotoGP San Marino 2024 pada akhir pekan ini. Terlebih lagi, pada tahun lalu dia menjadi pemenang balapan utama dan sprint di Sirkuit Misano itu.

Kendati demikian, Martin menilai hasil yang didapatnya tahun lalu tak penting lagi saat ini. Sebab, semua pembalap, termasuk dirinya, sudah semakin berkembang ke arah yang lebih baik.

“Senang rasanya bisa berada di sini lagi setelah kesuksesan tahun lalu. Tetapi apa yang saya lakukan musim lalu tidak penting. Sekarang penting untuk terus berkembang dan belajar,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Jumat (6/9/2024).

Halaman:
1 2
