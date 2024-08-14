Advertisement
SPORT LAIN

Jelang PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jokowi Minta Gubernur Tiap Daerah Dukung Atlet yang Bertanding

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |02:00 WIB
Jelang PON XXI Aceh-Sumut 2024, Jokowi Minta Gubernur Tiap Daerah Dukung Atlet yang Bertanding
Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Sektretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada setiap Gubernur untuk memberikan dukungan kepada atlet yang membela wilayah mereka masing-masing di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Dukungan yang dimaksud bisa berupa bantuan transportasi, makanan, dan berbagai hal yang bisa membantu sang atlet berjaya di pesta olahraga tersebut.

Nantinya, Jokowi pun percaya jika atlet bisa berjaya dan meraih medali emas, maka yang diuntungkan juga Gubernur dari tempat atlet itu berasal. Ia menilai bahkan elektablitas sang gubernur bisa ikut terangkat.

Jokowi juga meminta kepada para Gubernur agar dapat membantu menyediakan tempat pelatihan bagi para atlet. Sebab, katanya, masih ada atlet yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi ataupun kabupaten dan kota.

"Saya minta provinsi lain yang berkaitan dengan KONI tolong ditanyakan betul, di koordinasikan dulu utamanya membantu pelatihan cabang olahraga yang ada. Masih ada yang mengeluh masih belum ada bantuan dari provinsi kabupaten maupun kota," kata Jokowi dalam arahannya kepada 36 Pj Gubernur DKI Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024).

Presiden Joko Widodo

Menurut Jokowi, jika para Gubernur dapat membantu atletnya menyediakan akomodasi transportasi dan lainnya. Maka jika nantinya atlet tersebut mendapatkan medali emas, maka Gubernur mendapatkan elektabilitas.

"Apapun ini nanti kalau ada di sini, bapak Gubernur yang pengen naik elektabilitasnya ini kalau ada atlet yang dapat medali emas banyak bisa menaikan elektabilitas," ungkapnya.

