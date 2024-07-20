Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Respons Merendah Francesco Bagnaia saat Disebut Kini Eranya di MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |03:03 WIB
Respons Merendah Francesco Bagnaia saat Disebut Kini Eranya di MotoGP
Francesco Bagnaia kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
RESPONS merendah Francesco Bagnaia saat disebut kini eranya di MotoGP. Pembalap Ducati Lenovo, itu enggan jemawa karena merasa masih terlalu dini untuk membicarakan era lantaran dia masih ingin menikmati masa kejayaannya.

Pecco -sapaan Bagnaia- telah merajai MotoGP dalam dua musim terakhir. Dia menyabet gelar juara MotoGP 2022 dan 2023, meski mendapat perlawanan cukup ketat dari para lawannya hingga akhir musim.

Francesco Bagnaia

Di MotoGP 2024, bintang asal Italia tersebut telah mengantongi enam podium pertama balapan utama dari sembilan seri yang telah berjalan. Bahkan, Bagnaia baru saja mencatatkan empat kemenangan beruntun usai finis terdepan di GP Jerman 2024.

Selain itu, Pecco juga naik podium sprint tiga kali dalam tiga balapan terakhir dengan mengantongi dua kemenangan. Alhasil, dia menutup paruh pertama MotoGP 2024 dengan merebut takhta tertinggi dari tangan Jorge Martin, yang kini tertinggal 10 poin di belakangnya.

Dengan dominasi yang ditunjukkannya musim ini dan dua titel yang diraihnya dalam dua tahun terakhir membuat banyak orang menilai bahwa sekarang MotoGP sudah memasuki eranya Bagnaia. Namun, pembalap berusia 27 tahun tersebut enggan menganggapnya seperti itu.

“Kalau kita berada di era Pecco, saya tidak tahu. Dan sejujurnya, masih terlalu dini untuk membicarakan era,” kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Sabtu (20/7/2024).

