HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Bicara soal Peluangnya Rebut Gelar Juara di MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |00:14 WIB
Marc Marquez Bicara soal Peluangnya Rebut Gelar Juara di MotoGP 2024
Marc Marquez tak yakin bisa juarai MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez berbicara soal peluangnya merebut gelar juara di MotoGP 2024. Marquez secara terang-terangan mengaku tak terlalu yakin meski dirinya tetap akan mengusahakan hal tersebut.

Marc Marquez saat ini duduk di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu sukses mengumpulkan 166 poin dari empat podium sepanjang paruh pertama musim ini.

Walau belum meraih kemenangan, Marquez selalu sukses membuntuti dua pembalap teratas Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Jorge Martin (Ducati Pramac). Tak ayal, peluang Marquez untuk juara masih terbuka lebar.

Namun demikian, Marquez mengakui musim ini bukan waktu yang tepat untuk meraih gelar ketujuh dalam kariernya di MotoGP. Dia menjelaskan, banyak faktor yang harus mendorongnya untuk mendapatkan gelar.

“Memenangkan Piala Dunia (MotoGP)? Orang-orang menanyakan hal itu kepada saya. Saya sudah dekat, tetapi Anda harus melihat kenyataannya. Dan kenyataannya bagaimana saya bisa bertarung jika saya harus menang di hari Minggu, jika saya keluar, jika ini atau itu,” kata Marquez dilansir dari Corsedimoto.

“Ada dua pebalap (yang kuat), bukan hanya satu, tapi dua, yang secara konsisten lebih cepat dari kami dan tampil lebih baik,” sambungnya.

Halaman:
1 2
