Gandeng Firza Timnas Indonesia, CR Seven Sukses Gelar Turnamen Bola U9, U11 dan Umum

Bogor-CR Seven Sport Centre (PT Pandawa Cakra Tujuh) sebagai Stadium, Arena, dan Sports Venue yang lengkap dan terjangkau berhasil menyelenggarakan CR Seven Tournament 2024 untuk Mini Soccer U9 dan U11, serta Football Usia Umum. Gelaran ini berkolaborasi dengan Firza Andika, pesepakbola Timnas Indonesia U19 dan Persija Jakarta.



Program ini bertujuan untuk memberikan peluang dan wadah bagi pemuda hingga masyarakat umum yang ingin mengekspresikan sepak bola serta mengoptimalkan industri yang berelasi dengan olahraga agar terus berkembang.

Firza mengatakan, CR Seven Tournament ini sangat luar biasa, penonton juga wow ya, ramai banget, apa lagi tim-tim yang mengikuti turnamen antusias banget.



“Pesan saya, semoga kedepannya CR Seven bisa buat turnamen lagi, jangan berhenti sampai disini, tetap ada turnamen selanjutnya, bikin turnamen terus, supaya memaksimalkan usia muda agar menonjol untuk menuju senior dan buat yang senior tetap semangat," ucapnya.

Ajang olahraga khususnya sepak bola semakin masiv dikenal oleh masyarakat, bahkan menjadi lifestyle bagi sebagian orang. Menggunakan sistem group, turnamen ini fokus mengusung konsep inklusifitas bagi penggemar olahraga, serta para pegiat di industri olahraga lokal.